VIDEO: ગોંડલમાં બે માળનું મકાન ધરાશાયી, 3 લોકો કાટમાળ નીચે દટાયાં

રાજકોટ: ગોંડલથી એક મોટી દુર્ઘટનાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. જેમાં શહેરના ગરબી ચોક પાસે આવેલા એક મકાનનું રિનોવેશનનું કામ ચાલી રહ્યું હતું, તે દરમિયાન અચાનક અગમ્ય કારણોસર મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે. આ દુર્ઘટનામાં મકાન નીચે ત્રણ લોકો દટાયા હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે. દટાઈ ગયેલા લોકોમાં એક પુરૂષ અને બે મહિલાઓ સામેલ છે. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ છે અને કાટમાળ નીચે દબાયેલા લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરી છે.

Rajkot, Gujarat: A two-story house collapsed in Sahjanand Nagar, Gondal, during renovation, between 7:00 and 8:00 AM. Three people, including one man and two women, are suspected to be trapped under the debris. Rescue operations are underway pic.twitter.com/yMpOLp4K9H

— IANS (@ians_india) February 20, 2025