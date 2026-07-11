ઈરાન મારી હત્યા કરે તો, 1000 મિસાઈલો લૉક, લોડ અને નિશાન બનાવશે: ટ્રમ્પ

અમેરિકા: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે કહ્યું હતું કે જો તેહરાન તેમની હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરે તો ઈરાન સામે જબરદસ્ત લશ્કરી કાર્યવાહી માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે પહેલાથી જ અધિકૃત કર્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે “1,000 મિસાઈલો લૉક અને લોડ કરવામાં આવી છે” અને તે ઈરાનને નિશાન બનાવશે.
ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે જો તેહરાન તેમના વિરુદ્ધ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ખતરા તરીકે વર્ણવેલ પગલાં પર કાર્યવાહી કરે તો તેમણે ઈરાન પર યુએસ લશ્કરી હુમલાને અધિકૃત કરવાના આદેશો પહેલાથી જ જારી કરી દીધા છે.
“જો ઈરાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ, આ કિસ્સામાં મારી, હત્યા કરવાની અથવા હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરવાની ધમકી પર કાર્યવાહી કરે તો એક હજાર મિસાઈલો લૉક અને લોડ કરવામાં આવી છે અને નિશાન બનાવાઈ છે,” ટ્રમ્પે લખ્યું.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે “હજારો વધુ” મિસાઈલો કોઈપણ પ્રારંભિક પ્રતિક્રિયા પછી તરત જ આવશે અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે યુએસ સૈન્યને જરૂરી સૂચનાઓ પહેલેથી જ મળી ગઈ છે અને તેમને અમલમાં મૂકવા માટે તૈયાર છે.
“આદેશો પહેલાથી જ આપવામાં આવ્યા છે, અને યુએસ સૈન્ય એક વર્ષના સમયગાળા માટે, જે લંબાવવાને આધીન છે, ઈરાનના તમામ વિસ્તારોને સંપૂર્ણપણે નાશ કરવા અને નાશ કરવા માટે તૈયાર, તૈયાર અને સક્ષમ છે,” ટ્રમ્પે કહ્યું.
આ ટિપ્પણીઓ ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટ સાથેની એક મુલાકાતમાં તેમણે કરેલી ટિપ્પણીઓનો પડઘો પાડે છે, જ્યાં તેમણે કહ્યું હતું કે જો તેમની હત્યા કરવામાં આવે તો તેમણે અભૂતપૂર્વ લશ્કરી પ્રતિક્રિયા માટે સ્થાયી સૂચનાઓ છોડી દીધી છે.
“હું લાંબા સમયથી તેમની યાદીમાં છું. અમે તેનો સામનો કરી રહ્યા છીએ,” ટ્રમ્પે અખબારને કહ્યું. “માત્ર એક જ વાત એ છે કે, જો કંઈ થાય, તો મેં ફક્ત શાબ્દિક રીતે તેમના પર એવા સ્તરે બોમ્બમારો કરવાની સૂચનાઓ છોડી છે જે તેઓએ પહેલાં ક્યારેય જોઈ ન હોય.”
ટ્રમ્પે કહ્યું કે કોઈ નવી ગુપ્ત માહિતી નથી જે નિકટવર્તી હત્યાના કાવતરાનો સંકેત આપે છે, તેમણે એવા અહેવાલોને ફગાવી દીધા કે ઇઝરાયલે તેમને નિશાન બનાવવાની કથિત ઈરાની યોજના વિશે નવી માહિતી શોધી કાઢી છે.
“ના, ના. ઇઝરાયલ કંઈ લઈને આવ્યું નથી. હું લાંબા સમયથી ઈરાનની હત્યા યાદીમાં નંબર 1 છું અને જીવન આ રીતે છે,” તેમણે કહ્યું.
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, ટ્રમ્પે પોતાને ઈરાનનો “નંબર વન ટાર્ગેટ” ગણાવ્યો હતો. સાથે જ તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે તેહરાનને ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો મેળવવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમને ઈરાન સાથે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ સંઘર્ષ લાંબા સંઘર્ષમાં ફેરવાશે તેવી અપેક્ષા નથી.
ઈરાને વારંવાર 2020માં ટ્રમ્પ દ્વારા આદેશ આપવામાં આવેલા યુએસ ડ્રોન હુમલાનો બદલો લેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. જેમાં બગદાદ નજીક ટોચના ઈરાની લશ્કરી કમાન્ડર કાસેમ સુલેમાનીની હત્યા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી યુએસ અધિકારીઓએ ટ્રમ્પને લક્ષ્ય બનાવતા અનેક કથિત ઈરાન-સંબંધિત હત્યાના કાવતરાઓનો ખુલાસો કર્યો છે, જોકે તેહરાને સંડોવણીનો ઇનકાર કર્યો છે.
દરમિયાન, ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ દાવો કર્યો હતો કે વોશિંગ્ટને તેહરાનને જાણ કરી હતી કે યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થઈ ગયો છે.
અન્ય એક ટ્રુથ સોશિયલ પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે લખ્યું, “ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાને અમને વાટાઘાટો ચાલુ રાખવા કહ્યું છે. અમે આમ કરવા સંમત થયા છીએ, પરંતુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે તેમને, કોઈ અનિશ્ચિત શબ્દોમાં, કહ્યું છે કે યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થઈ ગયો છે.”