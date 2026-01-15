ટ્રમ્પે પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ સહિત 75 દેશોના USપ્રવેશ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ

નવી દિલ્હીઃ ટ્રમ્પ પ્રશાસને પોતાની ‘અમેરિકા ફર્સ્ટ’ નીતિ હેઠળ એક મોટું પગલું ભરતાં 75 દેશોના નાગરિકો માટે ‘ઇમિગ્રન્ટ વિઝા’ની પ્રક્રિયા પર અનિશ્ચિત કાળ માટે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. આ પ્રતિબંધ 21 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. આ યાદીમાં પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને નેપાળ જેવા ભારતના પડોશી દેશો સામેલ છે, પરંતુ ભારતને આ પ્રતિબંધમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યું છે. તેનો અર્થ એ છે કે ગ્રીન કાર્ડ અથવા સ્થાયી નિવાસ માટે અરજી કરનારા ભારતીય નાગરિકો પર આ ખાસ સસ્પેન્શનની સીધી અસર નહીં પડે.
ભારતને રાહત
ટ્રમ્પ પ્રશાસન દ્વારા 75 દેશો પર લગાવવામાં આવેલા ઇમિગ્રન્ટ વિઝા પ્રતિબંધમાંથી ભારતને બહાર રાખવું વૈશ્વિક કૂટનીતિમાં તેની મજબૂત સ્થિતિ દર્શાવે છે. નિષ્ણાતોને મતે આ નિર્ણય વોશિંગ્ટન દ્વારા ભારતીય સિસ્ટમ્સ અને અરજદારો પર દર્શાવવામાં આવેલા ઊંડા વિશ્વાસનું પ્રતીક છે. જ્યાં પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ જેવા દેશોના દસ્તાવેજોની પ્રામાણિકતા પર અમેરિકાને શંકા છે અને તેમના અરજદારો ‘જાહેર કલ્યાણ’ યોજનાઓ પર ભાર બનવાની શક્યતા માનવામાં આવે છે, ત્યાં ભારતીયોની છબી એક ‘કુશળ અને યોગદાન આપનારા’ સમુદાય તરીકે ઊભરી આવી છે.
ભારતમાં મજબૂત બેકગ્રાઉન્ડ વેરિફિકેશન, IT અને હેલ્થકેર જેવાં ક્ષેત્રોમાં કુશળ શ્રમશક્તિનો મોટો આધાર અને ઠગાઈના કેસોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડાએ ભારતને અમેરિકા માટે ‘લો-રિસ્ક’ અને વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ દેશ બનાવ્યો છે. આ જ કારણ છે કે ભારતીય નાગરિકો માટે ગ્રીન કાર્ડ અને સ્થાયી નિવાસના રસ્તા ખુલ્લા છે, જ્યારે તેમના પડોશી દેશોને ઓળખ વ્યવસ્થાપન અને માહિતી વહેંચણીનાં ધોરણોમાં ખામી હોવાને કારણે ‘હાઈ-રિસ્ક’ શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.
ભારત માટે તેના શું અર્થ થાય છે?
આ યાદીમાં ભારતનું ન હોવું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રશાસનની નજરે તેની ‘વિશ્વસનીય ભાગીદાર’ તરીકેની છબીને વધુ મજબૂત બનાવે છે:
કુશળ પ્રવાસન: હેલ્થકેર અને IT જેવાં ક્ષેત્રોમાં કુશળ ભારતીયો માટે અમેરિકા જવું સરળ રહેશે.
શિક્ષણ અને રોકાણ: ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને રોકાણકારો માટે રસ્તા ખુલ્લા રહેશે, જેથી દ્વિપક્ષી આર્થિક સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે.
તક્નિકી ભાગીદારી: ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સંશોધનના ક્ષેત્રમાં સહયોગ કોઈ અવરોધ વિના ચાલુ રહી શકશે.