BMC Election: મતદાનમાં શાહીને લઈ વિવાદ, ઉદ્ધવ ઠાકરેએ લગાવ્યો ગોટાળાનો આરોપ

મહારાષ્ટ્ર નાગરિક ચૂંટણી માટે આજે મતદાન ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ મતદાનને લઈ વિવાદ ઉભો થયો છે. મનસેના વડા રાજ ઠાકરેએ આરોપ લગાવ્યો કે મતદાન કર્યા પછી શાહીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે જે હાથ ધોઈને ભૂંસી શકાય છે. એનસીપી-એસપીના નેતા રોહિત પવારે પણ ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો.
બીએમસી ચૂંટણી માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ વિપક્ષ ગોટાળાના આરોપો લગાવી રહ્યું છે. મનસે નેતા રાજ ઠાકરેએ મતદાનમાં વપરાયેલી શાહી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. ઠાકરેએ કહ્યું કે પહેલા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી શાહીને નવી પેનથી બદલવામાં આવી છે, અને આ પેન અંગે ઘણી ફરિયાદો મળી છે.
રાજ ઠાકરેએ કયા આરોપો લગાવ્યા છે?
રાજ ઠાકરેએ દાવો કર્યો હતો કે હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાથી શાહી ભૂંસી શકાય છે. આના પરિણામે લોકો મતદાન કરશે, પછી હાથ ધોવા માટે બહાર જશે અને પછી મતદાન કરવા પાછા આવશે. ચૂંટણી પ્રચાર માટે પણ નવા નિયમો લાવવામાં આવ્યા છે. આ દર્શાવે છે કે આ સરકાર સત્તામાં રહેવા માટે કંઈ પણ કરશે.
રાજ ઠાકરેએ કહ્યું, “આપણે આ ચૂંટણીને એવી ચૂંટણી ન કહી શકીએ જ્યાં કોઈ સત્તામાં રહેવા માટે આવી ગોટાળાનો આશરો લઈ રહ્યું છે. હું લોકોને અને શિવસેનાના કાર્યકરોને સતર્ક રહેવા અપીલ કરું છું. એક વ્યક્તિ બે વાર મતદાન કરતા પકડાઈ ગયો છે.”
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ચૂંટણી કમિશનરના રાજીનામાની માંગ કરી
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પણ ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો અને તેને લોકશાહીની હત્યાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ કથિત ગેરરીતિઓ માટે રાજ્ય ચૂંટણી કમિશનર દિનેશ વાઘમારેના રાજીનામાની પણ માંગ કરી. ઉદ્ધવ ઠાકરેએ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ પર કટાક્ષ કરતા તેને બંધારણ વિરોધી સંસ્થા ગણાવી. ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ચૂંટણી સંસ્થા અને સરકાર વચ્ચે મિલીભગતનો પણ આરોપ લગાવ્યો.
BMCએ આરોપો વિશે શું કહ્યું?
BMCએ શાહી અંગેના આરોપોને ફગાવી દીધા છે. BMCએ એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું છે કે શાહી ઝાંખી પડી જવાના મીડિયા અહેવાલો હકીકતમાં ખોટા છે. BMC કમિશનર ભૂષણ ગગરાણીએ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, મતદાન સ્ટાફ મતદારોની આંગળીઓ પર, પ્રાધાન્યમાં ડાબી આંગળી પર, અમીટ શાહી લગાવે છે. બીએમસી ચૂંટણી માટે મતદાન ૧૦,૨૩૧ મતદાન મથકો પર થઈ રહ્યું છે. સમગ્ર મુંબઈમાં, 64,375 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સામેલ છે.
NCP-SP નેતા રોહિત પવારે મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીમાં ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું, “બૂથ જ્યાં હોવા જોઈએ ત્યાંથી નામો દૂર ખસેડવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે લોકો મતદાન કરી શકતા નથી. મુંબઈમાં, એક મંત્રીનું નામ પણ બૂથ પરથી ગાયબ છે. તેમના પરિવારના સભ્યોના નામ અલગ અલગ બૂથ પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. EVM મશીન પર સમય 15 મિનિટ આગળ છે. મશીનોનું સિક્વન્સિંગ ખોટું છે. બૂથથી 100 મીટરની અંદર ભાજપના કાર્યકરો છે.”