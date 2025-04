મહેસાણામાં ખાનગી ઉડ્ડયન એકેડેમીનું ટ્રેનર વિમાન ક્રેશ, મહિલા પાયલટ ઘાયલ

મહેસાણા: જિલ્લાના ઉચરપી ગામ નજીક એક ટ્રેનિંગ વિમાનના અકસ્માતનો બનાવ સામે આવ્યો. બ્લૂ રે નામની પ્રાઇવેટ એવિએશન કંપનીનું ટ્રેનિંગ વિમાન ખેતરમાં ક્રેશ થયું હતું. આ અકસ્માતમાં વિમાનમાં સવાર મહિલા ટ્રેઈની પાઈલટ ઘાયલ થઈ હતી.

#WATCH | Mehsana, Gujarat: A woman pilot was injured after a plane crashed in a field in Ucharpi village of Mehsana. (31.03) pic.twitter.com/iJc2QLG2Q2

