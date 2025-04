અંતરિક્ષમાંથી હિમાલય અને ભારતના અનેક રંગો જોવાનો અનુભવ અદ્દભૂત: સુનિતા વિલિયમ્સ

અમેરિકા: ભારતીય મૂળના અમેરિકન અંતરિક્ષયાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સે સ્પેસ સ્ટેશનમાંથી પરત આવ્યા બાદ પ્રથમ વખત પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. તેમણે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈલોન મસ્કનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું હતું કે ધરતી પર પરત આવીને સારું લાગી રહ્યું છે.

“India is amazing.” More from Suni in this clip: pic.twitter.com/M2ajvyAen9

— NASA (@NASA) March 31, 2025