WEFની દાવોસ બેઠકમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ટોચના ભારતીય CEO જોડાશે

નવી દિલ્હી: ભારતના કેટલાક અગ્રણી ભારતીય CEO બુધવારે દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ (WEF) બેઠકમાં હાજર રહેશે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે મુલાકાત માટે 146 વૈશ્વિક કોર્પોરેટ નેતાઓના પસંદગીના જૂથમાં ભારતીય CEO પણ જોડાય તેવી શક્યતા છે.એક અહેવાલ મુજબ, ટાટા સન્સના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરન, વિપ્રોના CEO શ્રીની પલ્લિયા, ભારતી એન્ટરપ્રાઇઝના સ્થાપક સુનીલ ભારતી મિત્તલ અને ઇન્ફોસિસના CEO સલિલ પારેખ સહિત ભારતના ટેક અને ઔદ્યોગિક નેતાઓ WEF દરમિયાન ઉચ્ચ-સ્તરીય સત્રમાં હાજરી આપવા માટે તૈયાર છે. આ બેઠક યુએસ-ભારત વેપાર સોદાની વાટાઘાટો વચ્ચે થઈ રહી છે જે બજારની ભાવનાઓને ઉત્તેજીત કરશે તેવી અપેક્ષા છે. તાજેતરના વિકાસ દર્શાવે છે કે વેપાર સોદાની વાટાઘાટો અંગે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો નરમ પડ્યા છે, અને જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે.
આ વર્ષે દાવોસમાં યોજાનારી વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં ટ્રમ્પ મુખ્ય હાજરી આપનારાઓમાં સામેલ છે, તેમની સાથે જે. પી. મોર્ગનના સી.ઈ.ઓ. જેમી ડિમોન, એનવીડિયાના સીઈઓ જેન્સેન હુઆંગ અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી પણ સામેલ છે.
દરમિયાન, કેન્દ્રીય નવી અને નવીનીકરણીય ઉર્જા મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ (WEF) ખાતે ભારતના સ્વચ્છ અને ગ્રીન ઉર્જા ક્ષેત્રમાં તકો તરફ વૈશ્વિક રોકાણકારો માટે મજબૂત રજૂઆત કરી હતી.
મંત્રીએ કેનેડા સ્થિત લા કેઇસના પ્રમુખ અને સી.ઈ.ઓ. અને સી.ઓ.ઓ. ચાર્લ્સ ઇમોન્ડ સાથે ભારતમાં લાંબા ગાળાના આબોહવા અને સ્વચ્છ ઉર્જા રોકાણોને મજબૂત બનાવવા અંગે ચર્ચામાં સૌર, પવન, ગ્રીન હાઇડ્રોજન અને ઉર્જા સંગ્રહને વધારવાની ભારતની સાબિત ક્ષમતા પર પ્રકાશ પાડ્યો.
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારો ભારતને એક મહત્વપૂર્ણ રોકાણ સ્થળ તરીકે વધુને વધુ જોઈ રહ્યા છે, જે તમામ ક્ષેત્રોમાં વિશાળ તકો પ્રદાન કરે છે. WEF સમિટની બાજુમાં બોલતા, તેમણે કહ્યું કે વૈશ્વિક ભંડોળ ભારતની વિકાસ વાર્તામાં મજબૂત વિશ્વાસ દર્શાવી રહ્યા છે.
“આજે, આંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળ ખાસ કરીને ભારતને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થળ તરીકે જોઈ રહ્યા છે, અને આપણી પાસે ઘણી તકો છે,” તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો. “વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી રોકાણો આવી રહ્યા છે, અને હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ અને રોકાણકારો સાથે ઘણી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે,” ફડણવીસે જણાવ્યું.
તેમણે ઉમેર્યું કે દાવોસમાં આ વાટાઘાટોને અંતિમ સ્વરૂપ મળ્યા પછી, તેને ભારતમાં અમલીકરણ માટે આગળ લઈ જવામાં આવશે.