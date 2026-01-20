શું BMCના નવા મેયર ભાજપમાંથી જ હશે?

બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) ની ચૂંટણીઓની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે. આ વખતે ભાજપના જ કોઈ નવા મેયર હોવાની શક્યતા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યુ છે કે શિંદેની પાર્ટીને મેયર પદ આપવામાં આવશે નહીં.

બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) ના મેયરની ચૂંટણી 30 જાન્યુઆરીએ થવાની ધારણા છે. આ વખતે નવા મેયર ભાજપમાંથી હોઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભાજપ એકનાથ શિંદેની પાર્ટીને મેયર પદ નહીં આપે.

ભાજપે 89 બેઠકો પર જીત મેળવી

તાજેતરની ચૂંટણીઓમાં, ભાજપ 227 BMC બેઠકોમાંથી 89 બેઠકો જીતીને સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. ભાજપે BMC માં માત્ર પોતાના દમ પર બહુમતી મેળવી ન હોવાથી શિંદે સેના સરળતાથી મેયર પદ ભાજપને સોંપવા તૈયાર નથી.

શિંદે પોતાના કાઉન્સિલરોને હોટલમાં રાખે છે

BMC ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયા પછી તરત જ શિંદેના નેતૃત્વમાં શિવસેનાના નવા ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરોને હોટલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. શિંદેના પક્ષના કાઉન્સિલરો બે દિવસથી ત્યાં છે. શિંદેની પાર્ટીનો દાવો છે કે તેમના 29 નવા ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરોને માર્ગદર્શન સત્ર માટે હોટલમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે વિપક્ષે તેને હોટલ રાજકારણ ગણાવ્યું છે.

કાઉન્સિલરો મેયરની પસંદગી કરે છે

BMC મેયરની ચૂંટણી એક અલગ કાનૂની પ્રક્રિયા દ્વારા સંચાલિત થાય છે, જે નવી વિધાનસભાની ઔપચારિક રચના પછી જ શરૂ થાય છે. કાઉન્સિલરો દ્વારા મેયરની પસંદગી કરવામાં આવે છે. આ પદ રોટેશનલ ધોરણે અનામતને આધીન છે. જ્યાં સુધી આ અનામત લોટરી દ્વારા નક્કી ન થાય અને સત્તાવાર રીતે સૂચિત ન થાય ત્યાં સુધી રાજકીય પક્ષો તેમના ઉમેદવારોને નોમિનેટ કરી શકતા નથી. મુંબઈને 30 જાન્યુઆરી સુધીમાં નવો મેયર મળી શકે છે.

