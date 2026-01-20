જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકીઓ સામે કાર્યવાહી ત્રીજા દિવસે યથાવત

શ્રીનગર: જમ્મુ-કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લામાં મંગળવારે આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહી ત્રીજા દિવસે પ્રવેશી. કેટલાક સ્થાનિક લોકોને પૂછપરછ માટે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે જિલ્લાના ચતરૂ વિસ્તારના મંડલ-સિંહપોરાના સોન્નાર ગામમાં આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી. રવિવારે સુરક્ષા દળો સાથેના પ્રારંભિક સંપર્કમાં આતંકવાદીઓએ સંયુક્ત દળોની ટીમ પર ગોળીબાર કર્યા બાદ એક સેનાના પેરાટ્રૂપરનું મોત થયું હતું. તે એન્કાઉન્ટરમાં અન્ય સાત સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.“આતંકવાદીઓ જંગલ વિસ્તારમાં ભાગી ગયા હતા, પરંતુ તેમના સુરક્ષિત છુપાયેલા સ્થાન, ખાદ્ય પદાર્થો, ધાબળા અને વાસણો સહિત શિયાળાના મોટા જથ્થાથી ભરેલા, ભાંગી પડ્યા હતા,” અધિકારીઓએ જણાવ્યું. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, આઈ.જી.પી. જમ્મુ ઝોન ભીમ સેન તુતી અને આઈ.જી. સી.આર.પી.એફ. જમ્મુ આર. ગોપાલ કૃષ્ણ રાવ પણ એન્કાઉન્ટર સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ઓપરેશનનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઘણા સૈન્ય અધિકારીઓ સાથે ત્યાં કેમ્પિંગ કરી રહ્યા છે. આજે સવારે શહીદ સ્પેશિયલ ફોર્સ કમાન્ડો, હવાલદાર ગજેન્દ્ર સિંહને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અહીં પુષ્પાંજલિ અર્પણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
સતવારીમાં પુષ્પાંજલિ અર્પણ સમારોહનું નેતૃત્વ વ્હાઇટ નાઈટ કોર્પ્સના કાર્યકારી ચીફ ઓફ સ્ટાફ બ્રિગેડિયર યુદ્ધવીર સિંહ સેખોન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને બાદમાં, મૃતકોના પાર્થિવ શરીરને અંતિમ સંસ્કાર માટે ઉત્તરાખંડમાં તેમના વતન મોકલવામાં આવ્યા હતા. ડીઆઈજી જમ્મુ-કઠુઆ-સાંબા રેન્જ, શિવ કુમાર શર્મા, જમ્મુના ડેપ્યુટી કમિશનર રાકેશ મિન્હાસ અને ઘણા પોલીસ, સીઆરપીએફ અને બીએસએફ અધિકારીઓ પણ પુષ્પાંજલિ અર્પણ સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા. સોમવારે બપોરે, 12,000 ફૂટથી વધુ ઊંચાઈએ સ્થિત ગુપ્તચર સ્થળને તોડી પાડવાના સંદર્ભમાં કેટલાક વ્યક્તિઓને પૂછપરછ માટે લેવામાં આવ્યા હતા.
સુરક્ષા દળો એવા ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ (OGWs)ને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે જેમણે આતંકવાદીઓને મોટી માત્રામાં રાશન, કઠોળ, વાસણો અને અન્ય પુરવઠો મેળવવા અને પરિવહન કરવામાં મદદ કરી હતી, જે શિયાળાના મહિનાઓ દરમિયાન ઓછામાં ઓછા ચાર વ્યક્તિઓ માટે ભરણપોષણ પૂરું પાડવા માટે પૂરતા હતા.
સોમવારે X પર એક પોસ્ટમાં, આર્મીના વ્હાઇટ નાઈટ કોર્પ્સે જણાવ્યું હતું કે ચતરૂમાં ઓપરેશન ત્રશી-I ચાલુ છે. “સર્ચ ઓપરેશનનો વિસ્તાર કરીને ઘેરાબંધી વધુ કડક કરવામાં આવી છે. પોલીસ અને CRPF સાથે કોર્પ્સના સૈનિકો, વિસ્તાર પર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે તૈનાત છે,” સેનાએ જણાવ્યું હતું.
અધિકારીએ વધુમાં નોંધ્યું હતું કે ડ્રોન અને સ્નિફર ડોગ્સ દ્વારા સમર્થિત આર્મી, પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળોની અનેક ટીમો, ગાઢ વનસ્પતિ અને ઢોળાવવાળા પડકારજનક ભૂપ્રદેશ હોવા છતાં, દૃશ્યતા અને હિલચાલને મર્યાદિત કરતી હોવા છતાં, આ વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન સ્થિત જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે જોડાયેલા બે થી ત્રણ આતંકવાદીઓનું જૂથ આ વિસ્તારમાં ફસાયેલું હોવાનું માનવામાં આવે છે.
આ એન્કાઉન્ટર આ વર્ષે જમ્મુ ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચેનો ત્રીજો સંઘર્ષ છે. અગાઉ કઠુઆ જિલ્લાના બિલ્લાવર વિસ્તારમાં આવેલા કહોગ અને નજોટે જંગલોમાં અનુક્રમે 7 અને 13 જાન્યુઆરીના રોજ એન્કાઉન્ટર થયા હતા. ગયા વર્ષે 15 ડિસેમ્બરના રોજ, ઉધમપુર જિલ્લાના મજલતા વિસ્તારના સોન ગામમાં આતંકવાદીઓ સાથેના એન્કાઉન્ટરમાં એક પોલીસ અધિકારી શહીદ થયા હતા. આતંકવાદીઓ ગાઢ પાંદડા અને અંધારાનો લાભ લઈને ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા હતા. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં જમ્મુ પ્રદેશના જંગલ પટ્ટામાં લગભગ ત્રણ ડઝન છુપાયેલા આતંકવાદીઓને બહાર કાઢવા માટે શરૂ કરાયેલા મોટા આતંકવાદ વિરોધી ઓપરેશન બાદ આ એન્કાઉન્ટર થયા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર્સ દ્વારા આ પ્રદેશમાં વધુ આતંકવાદીઓને ધકેલવાના ભયાવહ પ્રયાસો અંગે ગુપ્ત માહિતી વચ્ચે, શાંતિપૂર્ણ ઉજવણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રજાસત્તાક દિવસ પહેલા કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવી છે.
કઠુઆ, પૂંછ, રાજૌરી, કિશ્તવાડ, ડોડા, ઉધમપુર અને રિયાસી સહિત જમ્મુ વિભાગના પર્વતીય જિલ્લાઓ સુરક્ષા દળોના સ્કેનર પર છે, કારણ કે ગુપ્તચર અહેવાલો અનુસાર પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓ આ જિલ્લાઓના ખૂબ જ જંગલવાળા પર્વતીય પ્રદેશમાં ઘૂસી રહ્યા છે. ઘણી વખત, સંયુક્ત દળોએ કઠુઆ, ઉધમપુર અને અન્ય જિલ્લાઓમાં આતંકવાદીઓ સાથે સતત એન્કાઉન્ટર કર્યા છે, પરંતુ કોઈક રીતે આતંકવાદીઓ ઘેરાયેલા વિસ્તારમાંથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા, રાત્રિ દરમિયાન ગીચ જંગલો અને અંધારામાં છટકી ગયા.
8 જાન્યુઆરીના રોજ નવી દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં જમ્મુ-કાશ્મીર પર યોજાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા સમીક્ષા બેઠકમાં, જમ્મુ વિભાગના પહાડી જિલ્લાઓમાં આતંકવાદીઓની હાજરી અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
અમિત શાહે સ્પષ્ટ આદેશો આપ્યા હતા કે પર્વતીય વિસ્તારોમાંથી આતંકવાદીઓને ખતમ કરવા માટે સંકલિત, સતત અને ગુપ્તચર આધારભૂત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) અને આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ (IB) પારથી આતંકવાદીઓની શૂન્ય ઘૂસણખોરી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે. LoC 740 કિમી લાંબી છે, અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં IB 240 કિમી લાંબી છે. સેના LoC ની રક્ષા કરે છે જ્યારે Border Security Force (BSF) IB ની રક્ષા કરે છે. LoC ખીણના બારામુલ્લા, કુપવાડા અને બાંદીપોરા જિલ્લામાં અને અંશતઃ જમ્મુ જિલ્લામાં સ્થિત છે. IB જમ્મુ વિભાગના સાંબા, કઠુઆ અને જમ્મુ જિલ્લામાં સ્થિત છે.