ભારતનો અવાજ વૈશ્વિક મંચ પર મજબૂત પ્રભાવ ધરાવે છે : હર્ષ સંઘવી

દાવોસ: ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતનો અવાજ આજે વૈશ્વિક મંચ પર મજબૂત પ્રભાવ ધરાવે છે, કારણ કે દેશ અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા અને મજબૂત પ્રતિનિધિમંડળ સાથે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં ભાગ લઈ રહ્યો છે.વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ દરમિયાન સંઘવીએ કહ્યું કે તેઓ નજીકથી જોઈ રહ્યા છે કે ભારત સરકાર રોકાણ આકર્ષવામાં તમામ રાજ્યોને કેવી રીતે સક્રિય રીતે ટેકો આપી રહી છે. “કેન્દ્ર દ્વારા આપવામાં આવેલ સહકારનું સ્તર નોંધપાત્ર છે અને વૈશ્વિક આર્થિક પરિદૃશ્યમાં ભારતના વધતા કદને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભારત અભૂતપૂર્વ તાકાત સાથે દાવોસ પહોંચ્યું છે, જેમાં દેશભરના પ્રતિનિધિઓ અને વૈશ્વિક રોકાણકારો એક છત નીચે હાજર છે.”
તેમણે નોંધ્યું કે આ સામૂહિક હાજરી દર્શાવે છે કે ભારતનો પ્રભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કેવી રીતે વિસ્તર્યો છે અને રાજ્યો હવે વિશ્વ સમક્ષ તેમની ક્ષમતા દર્શાવવા માટે કેવી રીતે સશક્ત બની રહ્યા છે. ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે રાજ્ય દાવોસમાં ફક્ત સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે આવ્યું નથી. “અમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત અર્થપૂર્ણ તકો ઓળખવા પર છે જે લાંબાગાળાના લાભો પેદા કરી શકે છે. ખાસ કરીને ગુજરાતના યુવાનો માટે.”
વધુમાં હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું, “ગુજરાત ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સને આકર્ષવા, સ્માર્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ વિકસાવવા અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ડિફેન્સ કોરિડોર જેવા ફોકસ ક્ષેત્રોને મજબૂત બનાવવા પર સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યું છે. અમારું AI પર ખાસ ધ્યાન છે, અને અમારું ડિફેન્સ કોરિડોર પર પણ મજબૂત ધ્યાન છે.”
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર વ્યક્ત કરતા, ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે પીએમ મોદીએ કરોડો ભારતીયોના આત્મવિશ્વાસ અને આકાંક્ષાઓને વધારવા માટે કામ કર્યું છે. “હું દેશના વડાપ્રધાનનો આભાર વ્યક્ત કરું છું, જેમણે દેશના કરોડો લોકોની ભાવનાને વધારવા માટે કામ કર્યું છે. ગુજરાત હંમેશા ગુજરાતના વિકાસ માટે તેમનું સન્માન અને સન્માન કરે છે, પરંતુ 2014 પછી, આખો દેશ તેમને તેના વડાપ્રધાન તરીકે જોઈ રહ્યો છે.”