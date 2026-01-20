ભૂકંપના ખંડેરોથી સહકારી સમૃદ્ધિ સુધી: કચ્છમાં સરહદ ડેરીની ઊંટના દૂધમાં ક્રાંતિ

ગાંધીનગર: 26 જાન્યુઆરી, 2001ના વિનાશક ભૂકંપે કચ્છને ખંડેર બનાવી દીધું હતું. જેના કારણે પ્રદેશના ભવિષ્ય અંગે વ્યાપક અનિશ્ચિતતા ઉભી થઈ હતી. જો કે,અત્યારના સમયમાં કચ્છ માત્ર બેઠું જ નથી થયું પરંતુ વિકાસ, આત્મનિર્ભરતા અને સહકારી-આગેવાની હેઠળના વિકાસના મોડેલ તરીકે ઉભરી આવ્યું.આજે જિલ્લાના વિકાસના માર્ગે નવી ગતિ પકડી છે. સહકારી ક્ષેત્રમાં આ પરિવર્તનનો મુખ્ય આધારસ્તંભ શ્રી કચ્છ જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ છે, જે સરહદ ડેરી તરીકે વ્યાપકપણે જાણીતો છે. 2009માં વલમજી હુંબલ દ્વારા સ્થાપિત, સરહદ ડેરી કચ્છની સૌથી મોટી સહકારી સંસ્થામાં વિકસી છે. જે ગ્રામીણ આજીવિકા અને ડેરી અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે.
૯૦૦થી વધુ સહકારી દૂધ મંડળીઓ દ્વારા કાર્યરત, સરહદ ડેરી લગભગ ૮૦,૦૦૦ દૂધ ઉત્પાદકો પાસેથી દરરોજ ૫.૫ લાખ લિટર દૂધ એકત્રિત કરે છે. ડેરી દરરોજ આશરે ૪ લાખ લિટર દૂધનું પ્રોસેસિંગ કરે છે અને ૩૦૦ ટન ક્ષમતા ધરાવતા પશુ આહાર પ્લાન્ટ ચલાવે છે, જે સમગ્ર પશુધન મૂલ્ય શૃંખલાને મજબૂત બનાવે છે. વધુમાં, સરહદ ડેરી દરરોજ લગભગ ૫૦,૦૦૦ લિટર આઈસ્ક્રીમનું ઉત્પાદન કરે છે, જેનો ટોચનું ઉત્પાદન દરરોજ ૩.૩૮ લાખ લિટર સુધી પહોંચે છે. ખેડૂતોને પૂરા પાડવામાં આવતા દૂધ માટે સામૂહિક રીતે દરરોજ લગભગ ૩ કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં, ડેરીએ ૧,૨૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ઐતિહાસિક ટર્નઓવર હાંસલ કર્યો છે. જે વાર્ષિક ૯.૦૯ ટકાનો વિકાસ દર દર્શાવે છે. તે હરિયાણા, તેલંગાણા અને મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોમાં અમૂલ ડેરી પ્લાન્ટને શુદ્ધ ભેંસનું દૂધ પણ પૂરું પાડે છે.
સરહદ ડેરીએ ભારતના પ્રથમ ઊંટ દૂધ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટની સ્થાપના કરીને કચ્છને રાષ્ટ્રીય નકશા પર મજબૂત સ્થાન આપ્યું છે. ઊંટનું દૂધ – જેને ઘણીવાર રણનું સફેદ સોનું કહેવામાં આવે છે – તે આવશ્યક ખનિજોથી ભરપૂર છે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાના ગુણધર્મો સહિત તેના સ્વાસ્થ્ય લાભો માટે જાણીતું છે. દેશની પ્રથમ ઊંટના દૂધની ગંધ દૂર કરવાની સુવિધા 16 જાન્યુઆરી, 2019થી સરહદ ડેરી ખાતે કાર્યરત છે. ડેરીએ ઊંટના દૂધ માટે પ્રાથમિક કાર્બનિક પ્રમાણપત્ર પણ મેળવ્યું છે. ખરીદી અમૂલ પેટર્નને અનુસરે છે – ચાર સંગ્રહ કેન્દ્રો – રાપર, નખત્રાણા, ગઢશીશા અને કોટડા આથમણા દ્વારા કરવામાં આવે છે.
2024-25 દરમિયાન, સરેરાશ દૈનિક ઊંટના દૂધની ખરીદી 4,754 લિટર સુધી પહોંચી, જેમાં ઊંટ પાલકોને વાર્ષિક રૂ. 8.72 કરોડની ચુકવણી કરવામાં આવી, જેનાથી જિલ્લાભરના 350 થી વધુ પરિવારોને ફાયદો થયો. સરહદ ડેરી ભારતની એકમાત્ર ડેરી છે જે ઊંટના દૂધમાંથી બનેલા રાજભોગ-સ્વાદવાળી આઈસ્ક્રીમનું ઉત્પાદન કરે છે. ૨૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૪ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઊંટના દૂધના આઈસ્ક્રીમ પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. તેના લોન્ચ થયાના એક વર્ષમાં, ડેરીએ ૮૦ પ્રકારના આઈસ્ક્રીમ રજૂ કર્યા. ૨૦૨૪-૨૫માં, કુલ આઈસ્ક્રીમનું ઉત્પાદન ૨૪.૫૨ લાખ લિટર હતું, જ્યારે પીક ડિસ્પેચ ૫૮,૦૦૦ લિટરને સ્પર્શ્યું, જે આ અનોખા ઉત્પાદનની વધતી જતી બજારમાં સ્વીકૃતિ દર્શાવે છે.
સરહદ ડેરીના નવીનતા-સંચાલિત અભિગમે તેને આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા પ્રાપ્ત કરી છે. જાન્યુઆરી ૨૦૨૨માં ગાંધીનગરમાં આયોજિત ઇન્ડિયન ડેરી એસોસિએશન (IDA) કોન્ફરન્સમાં, ડેરીએ તેની અગ્રણી પહેલ પ્રદર્શિત કરી. કેરળના કોચીમાં ઇન્ટરનેશનલ ડેરી ફેડરેશન (IDF) પ્રાદેશિક ડેરી કોન્ફરન્સ ૨૦૨૪માં વધુ વૈશ્વિક સ્વીકૃતિ મળી, જ્યાં એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ઊંટના દૂધના પ્રક્રિયામાં સરહદ ડેરીના કાર્યને ઊંટ અને ઊંટના દૂધ પર સમર્પિત સત્ર દરમિયાન પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું. દુબઈમાં યોજાયેલા ગલ્ફ ફૂડ એક્સ્પો 2025માં પણ આ ડેરીએ વિશ્વના સૌથી મોટા ખાદ્ય પ્રદર્શનમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું, જ્યાં અમૂલ સ્ટોલ પર પ્રદર્શિત ઊંટડીના દૂધના ઉત્પાદનોએ વ્યાપક ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
વર્ષોથી, સરહદ ડેરીને અનેક પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે, જેમાં સામાજિક વિકાસ અને માળખાગત સુવિધા માટે FOKIA એવોર્ડ 2014, ડેરી ક્ષેત્રમાં યોગદાન માટે રોટરી ક્લબ વોકેશનલ એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2017, કૃષિ-ટેકનમાં શ્રેષ્ઠતા માટે FOKIA એવોર્ડ 2024 અને ટકાઉ પ્રથાઓ માટે VNM ટીવી દ્વારા ગ્રીન વર્કપ્લેસ એવોર્ડ 2025નો સમાવેશ થાય છે. સહકારીનો વિકાસ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા સંચાલિત ‘સહકાર થી સમૃદ્ધિ’ ના રાષ્ટ્રીય વિઝન સાથે ગાઢ રીતે સુસંગત છે. આ પહેલ હેઠળ, સરહદ ડેરીએ કચ્છ જિલ્લા કેન્દ્રીય સહકારી બેંક (KDCC બેંક) સાથે 900 દૂધ મંડળીઓ અને 31,067 પશુપાલકો માટે બેંક ખાતા ખોલવાની સુવિધા આપી.
નાણાકીય સમાવેશને મજબૂત બનાવવા માટે, ખેડૂતોને RuPay કાર્ડ આપવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 438 દૂધ મંડળીઓને માઇક્રો-ATMથી સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે, જે ગ્રામીણ સમુદાયોની નજીક બેંકિંગ સેવાઓ લાવે છે. ભૂકંપ પછીના પુનર્વસનથી લઈને વૈશ્વિક માન્યતા સુધી, સરહદ ડેરી એક આકર્ષક ઉદાહરણ તરીકે ઉભી છે કે કેવી રીતે સહકારી સંસ્થાઓ સમાવિષ્ટ વિકાસ, નવીનતા અને સ્થિતિસ્થાપકતાને આગળ ધપાવી શકે છે – કચ્છને ગ્રામીણ સમૃદ્ધિના દીવાદાંડીમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે.