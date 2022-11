ચૂંટણી પંચ પર સુપ્રીમ કોર્ટની કડક ટિપ્પણી પર સરકારે આપ્યો જવાબ

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂકને વધુ પારદર્શક બનાવવાની માંગ પર સુપ્રીમ કોર્ટની બંધારણીય બેંચમાં સુનાવણી ચાલી રહી છે. અરજીમાં એવી માંગ કરવામાં આવી છે કે ચૂંટણી કમિશનરોની પસંદગીનું કામ સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ, વડાપ્રધાન અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાને સોંપવામાં આવે.

CJI UU Lalit agreed with Justice S Ravindra Bhat & gave a dissent judgement

Five-judge Constitution bench by a majority of 3:2 upholds the validity of Constitution’s 103rd Amendment Act which provides 10% EWS reservation in educational institutions and government jobs pic.twitter.com/OwGygzSTpP

— ANI (@ANI) November 7, 2022