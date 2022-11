ICC દ્વારા T20 રેન્કિંગ જાહેર, સૂર્યકુમાર યાદવ નંબર-1 બેટ્સમેન

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવ T20 ક્રિકેટના નંબર-1 બેટ્સમેન તરીકે અકબંધ છે. ICC દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી તાજેતરની T20 રેન્કિંગમાં તે ટોચ પર છે. આ ભારતીય બેટ્સમેનના 890 રેટિંગ પોઈન્ટ છે. તેના સિવાય પાકિસ્તાનનો બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાન બીજા નંબર પર છે. તેના 836 રેટિંગ પોઈન્ટ છે.

🔹 Suryakumar Yadav continues to shine

🔹 A host of Australia stars make big gains

The latest movements on the @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings ⬇️ https://t.co/3WOEsj9HrQ

— ICC (@ICC) November 23, 2022