IND vs NZ: ઇશાન કિશનનો ધમાકો, ફટકારી પહેલી સદી

શનિવારે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી પાંચમી અને અંતિમ T20I મેચમાં ઇશાન કિશને ભારતને ચકિત કરી દીધું. તેણે તિરુવનંતપુરમ મેદાન પર 43 બોલમાં 103 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. T20I ક્રિકેટમાં આ તેની પહેલી સદી છે. ઇશાને 42 બોલમાં સદી ફટકારી. તે સૂર્યકુમાર યાદવનો રેકોર્ડ તોડીને T20Iમાં ભારત માટે સૌથી ઝડપી સદીની યાદીમાં પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. સૂર્યકુમારે 2023માં રાજકોટમાં શ્રીલંકા સામે 45 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ યાદીમાં રોહિત શર્મા ટોચ પર છે, જેણે 2017માં ઇન્દોરમાં શ્રીલંકા સામે 35 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.
ત્રીજી ઓવરમાં સંજુ સેમસન (6) આઉટ થયા પછી બેટિંગ કરવા આવતા, ઇશાન શરૂઆતથી જ આક્રમક મોડમાં હતો. તેણે 28 બોલમાં પોતાનો અડધી સદી ફટકારી હતી. તેણે આગામી 50 રન ફક્ત 14 બોલમાં જ પૂરા કરી દીધા. તેણે 17મી ઓવરમાં સતત બે છગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. જ્યારે તેણે ડીપ મિડવિકેટ તરફ લેન્થ બોલ ખેંચ્યો ત્યારે મેદાન ખુશાલીથી ગુંજી ઉઠ્યું. ઈશાનને 18મી ઓવરમાં જેકબ ડફીએ આઉટ કર્યો. તેણે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ (30 બોલમાં 63) સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 137 રનની ભાગીદારી કરી. તેણે હાર્દિક પંડ્યા (17 બોલમાં 42) સાથે ચોથી વિકેટ માટે 48 રન ઉમેર્યા. ભારતે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 271 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો.
T20I માં ભારત માટે સૌથી ઝડપી સદી
35b – રોહિત શર્મા વિરુદ્ધ શ્રીલંકા (ઇન્દોર, 2017)
37b – અભિષેક શર્મા વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ (મુંબઈ, 2025)
40b – સંજુ સેમસન વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ (હૈદરાબાદ, 2024)
41b – તિલક વર્મા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા (જોહાનિસબર્ગ, 2024)
42b – ઇશાન કિશન વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (તિરુવનંતપુરમ, 2026)*
45b – સૂર્યકુમાર યાદવ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા (રાજકોટ, 2023)
46b – કેએલ રાહુલ વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ (લોડરહિલ, 2016)
27 વર્ષીય ઇશાન ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદીઓ ફટકારનારા ભારતીય ખેલાડીઓની યાદીમાં સંયુક્ત ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેણે અત્યાર સુધીના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં સાત સદી ફટકારી છે. તેણે કેએલ રાહુલની બરાબરી કરી છે, જેની પાસે પણ સાત સદી છે. યુવા ઓપનર અભિષેક શર્મા અને અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ આઠ સદી ફટકારી છે. સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી નવ સદી સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે. શાનદાર ડોમેસ્ટિક કારકિર્દી પછી, ભારતીય ટીમમાં જોડાયેલ ઇશાન 2026 T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતર્યો છે.
T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદીઓ બનાવનારા ભારતીયો
9 – વિરાટ કોહલી
8 – રોહિત શર્મા
8 – અભિષેક શર્મા
7 – કેએલ રાહુલ
7 – ઇશાન કિશન
6 – રુતુરાજ ગાયકવાડ
6 – સૂર્યકુમાર યાદવ
6 – સંજુ સેમસન
6 – શુભમન ગિલ
