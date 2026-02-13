T20 World Cup: ભારતે નામિબિયાને 93 રનથી હરાવ્યું

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ટીમ ઈન્ડિયાનો વિજય ક્રમ ચાલુ. દિલ્હીના અરુણ જેટલી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં, ભારતીય ટીમે નામિબિયાને 93 રનથી હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયા દ્વારા નિર્ધારિત 210 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, નામિબિયાની આખી ટીમ માત્ર 132 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. વરુણ ચક્રવર્તી નામિબિયાના બેટ્સમેન માટે કોયડો સાબિત થયો, તેણે માત્ર 7 રનમાં 3 વિકેટ લીધી. અક્ષર પટેલે પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. અગાઉ, ઈશાન કિશન અને હાર્દિક પંડ્યાએ વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી અને અડધી સદી ફટકારી.
India march to a convincing win in Delhi to make it two in two at #T20WorldCup 2026 👊
📝: https://t.co/UajUMbf3Tn pic.twitter.com/8oOKDkAe11
— ICC (@ICC) February 12, 2026
ભારત દ્વારા નિર્ધારિત 210 રનના પીછો કરવામાં નામિબિયાએ સારી શરૂઆત કરી. જાન ફ્રાયલિંક અને લોરેન સ્ટીનકેમ્પે પ્રથમ વિકેટ માટે 33 રન ઉમેર્યા. ફ્રાયલિંક ૧૫ બોલમાં ૨૨ રન બનાવીને અર્શદીપ સિંહનો શિકાર બન્યો. નિકોલ લોફ્ટી-ઇટન ૧૩ રન બનાવીને આઉટ થયો.
સ્ટીનકેમ્પ ૨૦ બોલમાં ૨૯ રન બનાવીને વરુણ ચક્રવર્તીના બોલ પર ક્લીન બોલ્ડ થયો. ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસ ૧૮ રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ નામિબિયાએ નિયમિત અંતરાલે વિકેટ ગુમાવી દીધી, ફક્ત ૧૧૬ રન બનાવીને ટીમ ઇન્ડિયાનો પરાજય થયો. વરુણ ચક્રવર્તીએ ટીમ ઇન્ડિયા માટે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી, જેમાં તેણે માત્ર સાત રન આપી દીધા. અક્ષર પટેલ અને હાર્દિક પંડ્યાએ બે-બે વિકેટ લીધી.
Biggest win margin for #TeamIndia by runs in ICC Men’s #T20WorldCup 💪
The #MenInBlue beat Namibia by 9️⃣3️⃣ runs to make it 2️⃣ victories in a row!
Scorecard ▶️ https://t.co/SQLoaZjq98#INDvNAM pic.twitter.com/b0PL2LLSbI
— BCCI (@BCCI) February 12, 2026
ઇશાન અને હાર્દિકે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું
પહેલાં, ટોસ હારીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, ટીમ ઇન્ડિયાની શરૂઆત નબળી રહી. સંજુ સેમસનએ ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ તે આઠ બોલમાં ૨૨ રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ ઇશાન કિશન અને તિલક વર્માએ બીજી વિકેટ માટે ૭૪ રનની ભાગીદારી કરી. તિલક ૨૫ રન બનાવીને આઉટ થયો. જોકે, ઇશાને એક છેડેથી પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ ચાલુ રાખી, માત્ર ૨૦ બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. ઇશાને ૨૪ બોલમાં ૬૧ રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, જેમાં છ ચોગ્ગા અને પાંચ જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા.
અંતિમ ઓવરોમાં, હાર્દિક પંડ્યાએ ૨૮ બોલમાં ૫૨ રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા. શિવમ દુબેએ ૧૬ બોલમાં ૨૩ રન બનાવ્યા, જ્યારે તિલક વર્માએ ૨૫ રનનું યોગદાન આપ્યું. સંજુ સેમસને આઠ બોલમાં ૨૨ રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી, જેનાથી ભારત નવ વિકેટે ૨૦૯ રન સુધી પહોંચ્યું. આ ભારતનો સતત બીજો વિજય છે, જ્યારે નામિબિયાને બીજી મેચમાં પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.