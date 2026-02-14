પાકિસ્તાની કેપ્ટને અભિષેક શર્માને લઈને આપ્યું એક મોટું નિવેદન

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ હંમેશા રોમાંચક સાબિત થાય છે. 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં બંને ટીમો આમને-સામને થવાની તૈયારીમાં છે. તેઓ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં ટકરાશે. આ મોટી મેચ માટે ફક્ત એક દિવસ બાકી હોવાથી, ચાહકોમાં ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે.
T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધી કુલ આઠ મેચ રમાઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા સાત વખત જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ફક્ત એક જ વાર જીત્યું છે. ભારત આ રેકોર્ડ સુધારવાના ઈરાદા સાથે ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશ કરશે.
ટીમ ઈન્ડિયાના ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનને ઘણી મુશ્કેલીમાં મુકી હતી. હવે, મોટી મેચ પહેલા, પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ તેમના વિશે એક મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું, “મને આશા છે કે અભિષેક શર્મા કાલે રમશે. મને આશા છે કે તે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે.” અમે શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ સામે રમવા માંગીએ છીએ.
હાથ મિલાવવાના વિવાદ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, “મારો અંગત અભિપ્રાય મહત્વનો ન હોઈ શકે, પરંતુ ક્રિકેટ હંમેશા જે રીતે રમાય છે તે રીતે રમવું જોઈએ. તેઓ શું કરવા માંગે છે તે નક્કી કરવાનું તેમનું કામ છે.
પાકિસ્તાનના ઓપનર સાહિબજાદા ફરહાને ભારત સામેની મેચ વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપતા કહ્યું, “મને લાગે છે કે અમે ગયા એશિયા કપમાં જે રીતે રમ્યા હતા. અમે મેચને એકતરફી બનવા દીધી ન હતી. અમે અંત સુધી લડ્યા. અમે અંત સુધી એકતરફી મેચ રમી ન હતી, અને આશા છે કે, અમે આ વખતે એક શાનદાર મેચ રમીશું.”
પાકિસ્તાની બોલર ઉસ્માન તારિકની એક્શન અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ પોતે જ જવાબ આપ્યો છે, બધા ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે. મેચ પહેલા, પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ માને છે કે સ્પિનરો કોલંબોની પીચ પર પ્રભુત્વ મેળવશે. છેલ્લી કેટલીક મેચોમાં પણ, સ્પિનરોએ આ પીચ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે.