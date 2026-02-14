વેલેન્ટાઈન્સ ડે પર રિલીઝ થયું ‘એક દિન’ ફિલ્મનું પોસ્ટર

જુનૈદ ખાન અને સાઈ પલ્લવીની આગામી ફિલ્મ ‘એક દિન’નું નવું પોસ્ટર આજે વેલેન્ટાઈન ડે નિમિત્તે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. પોસ્ટરમાં બંને સ્ટાર્સના લુક પર એક નજર કરીએ.
વેલેન્ટાઇન ડે નિમિત્તે નિર્માતાઓએ આમિર ખાનના પુત્ર જુનૈદ ખાનની આગામી ફિલ્મ ‘એક દિન’નું નવું પોસ્ટર શેર કર્યું છે. ફિલ્મમાં જુનૈદ ખાન સાથે સાઈ પલ્લવી મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. પોસ્ટરમાં બંને સ્ટાર્સ જોવા મળી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે પોસ્ટરમાં શું ખાસ છે.
બંને સ્ટાર્સ આ અંદાજમાં જોવા મળ્યા હતા. આમિર ખાન પ્રોડક્શન્સે ‘એક દિન’ માટે એક નવું પોસ્ટર શેર કર્યું છે. આ પોસ્ટરમાં સાઈ પલ્લવી અને જુનૈદ ખાન જોવા મળે છે. બંને એક કરિયાણાની દુકાનમાં બેઠા જોવા મળે છે. સાઈ પલ્લવીએ મીણબત્તી વાળો કપકેક પકડ્યો છે. બંને હસતા હસતા એકબીજાને જોઈ રહ્યા છે. આ નાનો પણ સ્પર્શી જતો ક્ષણ ફિલ્મમાં તેમની પ્રેમકથાની મીઠી ઝલક આપે છે. શેર કરેલા કેપ્શનમાં લખ્યું છે “બસ એક દિવસ પૂરતો છે.”
View this post on Instagram
સુનીલ પાંડે દ્વારા નિર્દેશિત ‘એક દિન’ આમિર ખાનના પ્રોડક્શન હાઉસ અને મન્સૂર ખાન દ્વારા સંયુક્ત રીતે બનાવવામાં આવી છે.‘જાને તુ યા જાને ના’ પછી આમિર ખાન અને મન્સૂર ખાનની સુપરહિટ જોડી ફરી એકવાર વાપસી કરી રહી છે. સાથે મળીને તેઓએ “કયામત સે કયામત તક,” “જો જીતા વોહી સિકંદર,” “અકેલે હમ અકેલે તુમ,” અને “જાને તુ… યા જાને ના” સહિત અસંખ્ય હિટ ફિલ્મોનું નિર્માણ કર્યું છે.
‘એક દિન’૧ મેના રોજ રિલીઝ થશે. ફિલ્મનું ટીઝર પહેલાથી જ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તેમાં જુનૈદ ખાનની મનોહર અણઘડતા અને શરમાળતા દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યારે સાઈ પલ્લવીનું પાત્ર એકદમ શાંત છે. દર્શકો આ ફિલ્મની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તે 1મેના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.