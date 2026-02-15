T20 World Cup 2026: ભારત સામે પાકિસ્તાને ટોસ જીતી બોલિંગ પસંદ કરી

ICC T20 વર્લ્ડ કપનો 27મો મુકાબલો આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ રહ્યો છે. આ મેચ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભારતે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે ફેરફાર કર્યા છે. કુલદીપ યાદવ અને અભિષેક પરત ફર્યા છે, જ્યારે અર્શદીપ અને સંજુ બહાર છે. ભારતીય ટીમ પહેલા બેટિંગ કરી રહી છે.

પાકિસ્તાન (પ્લેઇંગ ઇલેવન):

સેમ અયુબ, સાહિબઝાદા ફરહાન, સલમાન આગા (કેપ્ટન), બાબર આઝમ, મોહમ્મદ નવાઝ, શાદાબ ખાન, ફહીમ અશરફ, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), શાહીન આફ્રિદી, અબરાર અહેમદ, ઉસ્માન તારિક

ભારત (પ્લેઇંગ ઇલેવન):

અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ

બંને ટીમો અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં અજેય છે. ભારતે વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને 29 રનથી હરાવ્યું અને પછી નામિબિયાને 93 રનથી હરાવ્યું. ભારત ચાર પોઈન્ટ અને +3.050 ના નેટ રન રેટ સાથે ટેબલમાં આગળ છે.

જોકે, પાકિસ્તાને પહેલા નેધરલેન્ડ્સને રોમાંચક મેચમાં હરાવ્યું, પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે મોટી જીત નોંધાવી અને +0.932 ના નેટ રન રેટ સાથે બીજા સ્થાને છે.

ભારત અને પાકિસ્તાને અત્યાર સુધીમાં 16 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં ભારત 13-3 થી આગળ છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં આ અંતર વધુ છે – ભારત આઠ મેચમાં 7-1 થી આગળ છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR