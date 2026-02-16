T20 World Cup : પાકિસ્તાનને હરાવી ભારત સુપર 8 માં પહોંચ્યું

ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચમાં પાકિસ્તાનને એકતરફી રીતે હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ટીમ ઈન્ડિયા સુપર 8 માં પ્રવેશી ગઈ છે. પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતીય ટીમે 20 ઓવરમાં 175 રન બનાવ્યા. કોલંબોની મુશ્કેલ પીચ પર પાકિસ્તાન માટે આ સ્કોર ખૂબ ઊંચો સાબિત થયો. પાકિસ્તાનના બેટ્સમેનોએ ભારતીય બોલિંગ સામે શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી, અને હવે ટીમ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ શકે છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે ગ્રુપ A માં પોઈન્ટ ટેબલ કેવી રીતે છે.

ભારતે ગ્રુપ A માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, સતત ત્રણ મેચ જીતી છે. આ જીત સાથે, ટીમ ઈન્ડિયા ઉત્તમ નેટ રન રેટ સાથે સુપર 8 માં પહોંચી ગઈ છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન આ T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની પહેલી મેચ હારી ગયું હતું અને હવે બહાર થવાનું જોખમ છે. જો પાકિસ્તાન નામિબિયા સામેની છેલ્લી મેચ હારી જાય છે, તો તે બહાર થઈ જશે કારણ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે બે મેચ જીતી છે અને તેનો નેટ રન રેટ સારો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પોઇન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયું છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયું છે.

ભારતીય ટીમે કોલંબોમાં પાકિસ્તાનને 61 રનથી કચડી નાખ્યું હતું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 20 ઓવરમાં 175 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં પાકિસ્તાન ફક્ત 114 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. પાકિસ્તાન તરફથી ઉસ્માન ખાને સૌથી વધુ 34 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા હતા. અન્ય કોઈ ખેલાડીએ સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. પાકિસ્તાનના સાત બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા ન હતા. ભારત તરફથી ઇશાન કિશને 40 બોલમાં 77 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. બોલિંગમાં, પંડ્યા, બુમરાહ, અક્ષર પટેલ અને વરુણ ચક્રવર્તીએ બે-બે વિકેટ લીધી હતી. કુલદીપ યાદવ અને તિલક વર્માએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR