T20 World Cup: આજે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો

T20 વર્લ્ડ કપ (T20 વર્લ્ડ કપ 2026) ની 10મી આવૃત્તિમાં આજે ભારત અને પાકિસ્તાન ટકરાશે. આ ટુર્નામેન્ટનો 27મો મેચ છે, જે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહ્યો છે. મેચમાં વરસાદની શક્યતા છે, જે પિચ વર્તનને અસર કરશે. આ મોટી મેચમાં ભારત અને પાકિસ્તાન કઈ પ્લેઇંગ 11 ટીમ મેદાનમાં ઉતારી શકે છે તે જાણો. સંપૂર્ણ મેચ માટે પિચ રિપોર્ટ, હવામાન રિપોર્ટ અને લાઇવ બ્રોડકાસ્ટ વિગતો વાંચો.
સૌપ્રથમ, હેડ-ટુ-હેડ વિશે વાત કરીએ તો, ભારત અને પાકિસ્તાન T20 માં 16 વખત એકબીજા સામે આવી ચૂક્યા છે. ટીમ ઇન્ડિયાનો હાથ ઉપર છે, 13 અને પાકિસ્તાન 3 વખત જીત્યું છે. ગયા વર્ષે, એશિયા કપમાં ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાનની ત્રણ મેચ હતી, જે બધી સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેની ટીમે જીતી હતી.
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
T20 વર્લ્ડ કપમાં દરરોજ ત્રણ મેચ રમાઈ રહી છે. ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ દિવસનો ત્રીજો મેચ છે, જે સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે છે.
ભારત vs પાકિસ્તાન મેચ ક્યાં છે?
આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ, કોલંબો.
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ પિચ રિપોર્ટ
આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ સ્પિનરોની તરફેણ કરે છે, પરંતુ આજે હવામાન ઝડપી બોલરોની તરફેણ પણ કરી શકે છે. પેસર્સ વહેલા સ્વિંગ થવાની સંભાવના છે, જેના કારણે ભારત માટે જસપ્રીત બુમરાહ અને પાકિસ્તાન માટે શાહીન શાહ આફ્રિદી મહત્વપૂર્ણ છે. જો પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમ 200 થી વધુ રન બનાવે છે, તો પીછો કરતી ટીમ માટે મુશ્કેલ બનશે. અહીં બોલ ઘણો વળે છે, તેથી વરુણ ચક્રવર્તી અને અક્ષર પટેલ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેવો એ સમજદારીભર્યો નિર્ણય હશે.
આજે કોલંબોમાં હવામાન કેવું રહેશે?
આજે કોલંબોમાં દિવસભર વરસાદની શક્યતા રહેશે. જોકે, સારી વાત એ છે કે સાંજે 6 વાગ્યાથી મધ્યરાત્રિ સુધી વરસાદની શક્યતા ઘટીને 10 ટકા થઈ ગઈ છે, જે પહેલા 50 ટકાથી વધુ હતી. આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં સારી ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે, તેથી જો આજે વરસાદ પડે પણ મેચ પહેલા બંધ થઈ જાય, તો સ્ટાફ મેચ માટે ઝડપથી તૈયારી કરી શકશે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ 11
ભારત આજે એક ફાસ્ટ બોલરને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે, જેમાં હાર્દિક પંડ્યા બીજા ફાસ્ટ બોલરને મેદાનમાં ઉતારે તેવી અપેક્ષા છે. પિચના આધારે, ભારત ત્રણ સ્પિનરો (અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી અને કુલદીપ યાદવ)ને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે.
ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ.
પાકિસ્તાનના સંભવિત પ્લેઇંગ 11
સૈમ અયુબ, સાહિબઝાદા ફરહાન, સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), બાબર આઝમ, મોહમ્મદ નવાઝ, શાદાબ ખાન, ફહીમ અશરફ, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), શાહીન શાહ આફ્રિદી, અબરાર અહેમદ, ઉસ્માન તારિક.
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચનું લાઇવ પ્રસારણ કઈ ચેનલ કરશે?
સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના પ્રસારણ અધિકારો ધરાવે છે. ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચનું લાઇવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર કરવામાં આવશે.
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચનું લાઇવ પ્રસારણ કઈ એપ્લિકેશન કરશે?
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચનું લાઇવ પ્રસારણ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર કરવામાં આવશે.