બાંગ્લાદેશ ચૂંટણી 2026: 17 વર્ષના દેશનિકાલ પછી તારિકનું તોફાન

શેખ હસીના વિરુદ્ધ 2024માં થયેલા બળવા બાદ, બાંગ્લાદેશમાં ગુરુવારે સામાન્ય ચૂંટણી માટે મતદાન થયું. મત ગણતરી બાદ, મત ગણતરી ચાલી રહી છે. પ્રારંભિક વલણો અને પરિણામોથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે હવે દેશની કમાન કોણ સંભાળશે. ઝિયા ખાલિદાના પુત્ર તારિક રહેમાનના નેતૃત્વ હેઠળના બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) એ કમાન્ડિંગ લીડ મેળવી છે. તેનો મુખ્ય હરીફ, જમાત-એ-ઇસ્લામી, ઘણો પાછળ રહેલો દેખાય છે. વર્તમાન આંકડાઓ અનુસાર, BNP એ 299 માંથી 120 બેઠકો જીતી છે, જ્યારે જમાત-એ-ઇસ્લામી પાસે ફક્ત 38 બેઠકો છે. બાંગ્લાદેશમાં સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી બહુમતી 151 છે.

તારિક રહેમાન બંને બેઠકો જીત્યા

BNPના અધ્યક્ષ તારિક રહેમાને ઢાકા-17 અને બોગરા-6 બે બેઠકો પર ચૂંટણી લડી અને બંને બેઠકો જીતી લીધી. ઢાકા ટ્રિબ્યુનના અહેવાલ મુજબ, પાર્ટીના સૂત્રોએ તેમની જીતની પુષ્ટિ કરી. તારિક રહેમાન તાજેતરમાં 17 વર્ષના દેશનિકાલ પછી લંડનથી ઢાકા પરત ફર્યા. આ જીત તેમના અને તેમના પક્ષ માટે જીવનરેખા છે.

બીએનપીનું તોફાન, જમાતનો પરાજય

શરૂઆતમાં કઠિન લડાઈનો દાવો કરનારી જમાત બીએનપીના તોફાન સામે ડગમગી રહી હોય તેવું લાગે છે. અહેવાલો અનુસાર, બીએનપી અત્યાર સુધીમાં 129 બેઠકો જીતી ચૂકી છે, અને જમાત ગઠબંધન 38 બેઠકો જીતી ચૂક્યું છે.

બીએનપીમાં ઉજવણી

ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, 299 બેઠકો માટે સત્તાવાર અને અંતિમ પરિણામો શુક્રવાર સવાર સુધીમાં જાણી શકાશે. અહેવાલો અનુસાર, ઢાકાના રસ્તાઓ હાલમાં બાંગ્લા જીવો, બીએનપી જીવોના નારાઓથી ગુંજી રહ્યા છે. બીએનપીના કાર્યકરો ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

પરિણામ ગમે તે હોય, અમે તેમને સ્વીકારીશું – જમાત ચીફ

આ દરમિયાન, જમાત-એ-ઇસ્લામીના વડા શફીકુર રહેમાને જણાવ્યું છે કે તેમની પાર્ટી ચૂંટણી પરિણામો સ્વીકારશે, પછી ભલે અન્ય પક્ષો સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે. તેમણે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાંથી પ્રારંભિક પરિણામો આવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે, પરંતુ રાત્રે 11 વાગ્યા સુધીમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.

300 બેઠકોમાંથી 299 બેઠકો માટે મતદાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. એક ઉમેદવારના મૃત્યુને કારણે એક મતવિસ્તારમાં ચૂંટણી રદ કરવી પડી હતી. મતદાન માટે 42,779 મતદાન મથકો ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા. બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં, આશરે 48 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. દેશભરમાં આશરે 12.7 કરોડ મતદારો છે.

