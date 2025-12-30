બોલીવુડ અભિનેત્રી ખુશી મુખર્જીનો સૂર્યકુમારને લઈને ચોંકાવનારો ખુલાસો

અભિનેત્રી ખુશી મુખર્જીએ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના T20I કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ વિશે એક ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે, જેનાથી ચાહકોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ખુશી મુખર્જીએ ખુલાસો કર્યો કે સૂર્યકુમાર યાદવ તેને ઘણા મેસેજ કરતો હતો. તાજેતરના એક કાર્યક્રમમાં ખુશીએ ખુલાસો કર્યો કે સૂર્યકુમાર તેને વારંવાર મેસેજ કરતો હતો, પરંતુ હવે તેઓ વાત કરતા નથી. જ્યારે એક પત્રકારે તેને પૂછ્યું કે શું તે કોઈ ક્રિકેટરને ડેટ કરવા માંગે છે, ત્યારે ખુશીએ જવાબ આપ્યો કે તેને લિંક-અપ્સ પસંદ નથી. કિડન એન્ટરટેઈનમેન્ટ દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિયોમાં, તેણીએ કહ્યું, હું કોઈ ક્રિકેટરને ડેટ કરવા માંગતી નથી, મારા પછી ઘણા ક્રિકેટરો છે. સૂર્યકુમાર યાદવ મને ખૂબ મેસેજ કરતો હતો. હવે અમે વધુ વાત કરતા નથી, અને હું તેની સાથે લિંક થવા માંગતી નથી. મને મારા વિશે કોઈ લિંક-અપ્સ પસંદ નથી.” આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
બીજી તરફ, સૂર્યકુમારે હજુ સુધી આ દાવાઓનો જવાબ આપ્યો નથી, દરમિયાન, સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની પત્ની દેવીશા શેટ્ટીએ આંધ્રપ્રદેશના તિરુમાલામાં શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી મંદિરની મુલાકાત લીધી અને વૈકુંઠ એકાદશી નિમિત્તે પ્રાર્થના કરી.