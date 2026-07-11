ડોક્ટરની બેદરકારીએ લીધો બાળકનો જીવ, એનેસ્થેસિયા આપ્યા બાદ મોત

કેરળમાં 18 મહિનાના એક છોકરાને એનેસ્થેસિયા આપવામાં આવ્યા બાદ તેના ફાટેલા હોઠને ટાંકા આપવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે તેની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. પાંચ દિવસ પછી તેનું મૃત્યુ થયું હતું. પરિવારની ફરિયાદ બાદ ડૉક્ટર વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
કેરળના કન્નુરમાં એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં 18 મહિનાના બાળકનું મૃત્યુ થયું. કપાયેલા હોઠના ટાંકા લેવા માટે એનેસ્થેસિયા આપવામાં આવ્યા પછી પાંચ દિવસ સુધી તેની હાલત નાજુક રહી. બાળકના મૃત્યુ બાદ ડૉક્ટર સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
શું છે સંપૂર્ણ ઘટના?
અહેવાલો અનુસાર 5 જુલાઈના રોજ તેના ઘરના આંગણામાં રમતી વખતે પડી જવાથી બાળકના હોઠ પર કાપો પડી ગયો હતો. તેના માતાપિતા તેને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, જ્યાં ડોક્ટરોએ ઘાને ટાંકાવા માટે એનેસ્થેસિયા આપ્યું. થોડા સમય પછી બાળકની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ અને તે બેભાન થઈ ગયો. હોસ્પિટલે બાદમાં તેને વધુ સારી સારવાર માટે તેના કન્નુર યુનિટમાં ખસેડ્યો, જ્યાં શુક્રવારે રાત્રે 9 વાગ્યાની આસપાસ તેનું મૃત્યુ થયું.
ડોક્ટર પર આરોપ
મૃતક બાળકની ઓળખ દેવાંશ શૌર્ય તરીકે થઈ છે, જે એરામમ-કુત્તુર ગ્રામ પંચાયતના માથામંગલમનો રહેવાસી છે. તે તેના પરિવારમાં એકમાત્ર સંતાન હતો. તેનો જન્મ તેના માતાપિતાના લગ્નના આઠ વર્ષ પછી થયો હતો. બાળકના મૃત્યુ બાદ પોલીસે પીડિત પરિવારની ફરિયાદના આધારે હોસ્પિટલના ડોક્ટર સામે કેસ દાખલ કર્યો હતો. ડોક્ટર પર ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 125 હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે અન્ય લોકોના જીવન અથવા વ્યક્તિગત સલામતીને જોખમમાં મૂકતા કૃત્યો સાથે સંબંધિત છે. આ કેસમાં મહત્તમ ત્રણ મહિનાની કેદની સજા છે.
હોસ્પિટલે શું કહ્યું?
જોકે, હોસ્પિટલે તબીબી બેદરકારીના આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે. હોસ્પિટલે અગાઉ એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે બાળકને એનેસ્થેસિયા આપ્યા પછી તરત જ અચાનક હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો અને તેને તાત્કાલિક વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેને વધુ સારી સારવાર માટે કન્નુરની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
હોસ્પિટલે જણાવ્યું હતું કે યોગ્ય માત્રા અને તબીબી સંભાળ હોવા છતાં, એનેસ્થેસિયા પછી ગૂંચવણો થઈ શકે છે, પરંતુ તમામ સારવાર પ્રોટોકોલનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું અને બાળકનો જીવ બચાવવા માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા હતા.