સરકારની મોટી જાહેરાત, હવે વર્ષમાં બે વાર લેવાશે બોર્ડની પરીક્ષા

શિક્ષણ ક્ષેત્રે શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા સતત ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલયે આજે શાળા શિક્ષણ-પરીક્ષાને લઈને મહત્વની જાહેરાત કરી છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 ની જોગવાઈઓને લાગુ કરતી વખતે આ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. જે મુજબ હવે બોર્ડની પરીક્ષા વર્ષમાં બે વખત લેવાશે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે વિકલ્પ હશે કે તેઓ બંને સત્રોની પરીક્ષામાં શ્રેષ્ઠ માર્કસને અંતિમ ગણી શકે.

બોર્ડની પરીક્ષાઓ વર્ષમાં માત્ર એક જ વખત તમામ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે. શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા નવી પરીક્ષા પેટર્ન આધારિત બોર્ડ પરીક્ષાઓ વિષયોને લગતી વિદ્યાર્થીઓની સમજ અને સ્પર્ધાત્મક સિદ્ધિઓનું મૂલ્યાંકન કરશે. તેમજ વર્ગમાં નકલોને ‘કવર’ કરવાની વર્તમાન પ્રથા ટાળવામાં આવશે. નકલની કિંમત પણ ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં આવશે. ઉપરાંત, શાળા બોર્ડ યોગ્ય સમયે ‘ઓન ડિમાન્ડ’ પરીક્ષાઓ ઓફર કરવાની ક્ષમતા વિકસાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સારી વાત એ છે કે વર્ષમાં બે વખત પરીક્ષા યોજ્યા બાદ જે નંબરો સારા હશે તેને જ અંતિમ ગણવામાં આવશે.

