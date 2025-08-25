‘આતંકવાદીઓએ ધર્મ પૂછીને લોકોને માર્યા, અમે કર્મ જોઈને..’ : રાજનાથ સિંહ

સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે પહેલગામ હુમલાનો ઉલ્લેખ કરતા આતંકવાદીઓને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદીઓએ તેમનો ધર્મ પૂછીને લોકોને માર્યા અને અમે તેમના કાર્યો જોઈને તેમને માર્યા.
રાજસ્થાનના જોધપુરમાં આદર્શ સંરક્ષણ અને રમતગમત એકેડેમીના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં બોલતા રાજનાથ સિંહે કહ્યું, “આતંકવાદીઓએ તેમનો ધર્મ પૂછીને લોકોને માર્યા, અમારા સૈનિકોએ આતંકવાદીઓને ધર્મના આધારે નહીં, પરંતુ તેમના કાર્યોના આધારે માર્યા.”
VIDEO | Jodhpur: Defence Minister Rajnath Singh says, “Terrorists killed people after asking their religion, but our soldiers did not kill terrorists based on their religion, rather for their deeds.”
‘અમે પાકિસ્તાનને યોગ્ય જવાબ આપ્યો’
પહલગામ હુમલા પછી, ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને આતંકવાદીઓના ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો. આ પછી, પાકિસ્તાને ભારત તરફ અનેક મિસાઈલો છોડ્યા. ભારતીય સેનાએ આ હુમલાનો યોગ્ય જવાબ આપ્યો.
ઓપરેશન સિંદૂરનો ઉલ્લેખ કરતા સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું, ઓપરેશન સિંદૂરમાં, આપણી સેનાએ પાકિસ્તાનને યોગ્ય જવાબ આપ્યો, નિર્ધારિત લક્ષ્ય પર સચોટ હુમલો કર્યો.”