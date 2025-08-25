પરિણીતી અને રાઘવ ચઢ્ઢાના ઘરે બંધાશે પારણું, અભિનેત્રીએ કરી ગર્ભાવસ્થાની જાહેરાત

બોલિવૂડ અભિનેત્રી પરિણીતી ચોપરા અને તેમના પતિ-રાજકારણી રાઘવ ચઢ્ઢા ટૂંક સમયમાં માતા-પિતા બનવાના છે. આ કપલે સોશિયલ મીડિયા પર એક સુંદર પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી શેર કરી છે.
પરિણીતી ચોપરા અને રાઘવ ચઢ્ઢાના ઘરે બહુ જલદી કિલકારી ગુંજવાની છે. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સંયુક્ત પોસ્ટ દ્વારા ગર્ભાવસ્થાની ખુશખબરી શેર કરી છે. તેમણે એક સુંદર તસવીર શેર કરી,જેમાં નવજાત બાળકના નાના પગના નિશાન દેખાય છે અને તેના પર 1 + 1 = 3 લખેલું છે, જેનો અર્થ છે કે હવે પરિવાર વધવા જઈ રહ્યો છે. આ સાથે કપલે કેપ્શનમાં લખ્યું,’આપણી નાની દુનિયા, ટૂંક સમયમાં આવી રહી છે.’
સોશિયલ મીડિયા પર આ ખુશખબર આવતાની સાથે જ ઘણા સ્ટાર્સ અભિનેત્રી અને તેના પતિને અભિનંદન આપી રહ્યા છે. હુમા કુરેશીએ લખ્યું, ‘અભિનંદન.’ ભૂમિ પેડનેકરે ત્રણ રેડ હાર્ટ ઇમોજી બનાવ્યા છે. ટીના દત્તાએ પણ અભિનંદન આપ્યા છે. આ ઉપરાંત, સોનમ કપૂરે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખ્યું,’અભિનંદન પ્રિયતમ.’ એટલું જ નહીં, પ્રિયંકા ચોપરા, કિયારા અડવાણીએ પણ અભિનંદન પાઠવ્યા છે. તે જ સમયે ચાહકો પણ પરિણીતી-રાઘવને માતાપિતા બનવા બદલ અગાઉથી અભિનંદન આપી રહ્યા છે.
પરિણીતી અને રાઘવના લગ્ન ક્યારે થયા?
પરિણીતી ચોપરા અને રાઘવ ચઢ્ઢાએ 24 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં લગ્ન કર્યા હતા. આ ભવ્ય લગ્ન સમારોહમાં મનોરંજન જગત અને રાજકારણના જાણીતા લોકો અને નજીકના લોકોએ હાજરી આપી હતી. ઉપરાંત, તમને જણાવી દઈએ કે રાઘવ ચઢ્ઢાએ તાજેતરમાં ધ કપિલ શર્મા શો દરમિયાન પરિણીતી ચોપરાની ગર્ભાવસ્થાના સંકેત આપ્યા હતા.
પરિણીતી ચોપરાના વર્ક ફ્રન્ટ
પરિણીતી ચોપરાના વર્ક ફ્રન્ટ વિશે વાત કરીએ તો, તે નેટફ્લિક્સની અનટાઇટલ્ડ વેબ સીરિઝમાં જોવા મળશે. આ દ્વારા તે ઓટીટીમાં ડેબ્યૂ કરી રહી છે. આ એક સસ્પેન્સ થ્રિલર શ્રેણી છે. શોના નિર્માતા સિદ્ધાર્થ પી મલ્હોત્રા છે. રેન્સિલ ડી’સિલ્વા દ્વારા દિગ્દર્શિત, આ શ્રેણીમાં પરિણીતી ચોપરા, સોની રાઝદાન, તાહિર રાજ ભસીન, અનુપ સોની, હરલીન સેઠી, જેનિફર વિંગેટ, ચૈતન્ય ચૌધરી, સુમિત વ્યાસ અને અન્ય કલાકારો છે.