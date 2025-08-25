કોણ છે અમિત સાટમ? ભાજપે જેમની મુંબઈ એકમના ચીફ તરીકે કરી નિમણૂક

ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના મુંબઈ એકમને નવો પ્રમુખ મળ્યો છે. ભાજપે અંધેરીના ધારાસભ્ય અમિત સાટમને મુંબઈ એકમના પાર્ટી પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ભાજપ આ વર્ષે યોજાનારી બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) ની ચૂંટણીઓ પહેલા મુંબઈ એકમના પ્રમુખની નિમણૂક કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી, જેથી સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં પાર્ટીને મજબૂત બનાવી શકાય. ઉલ્લેખનીય BMC ની ચૂંટણીઓ આ વર્ષે ઓક્ટોબર અથવા નવેમ્બરમાં યોજાવાની છે.
અગાઉ, ટોચના નેતૃત્વ સાથેની આંતરિક બેઠકમાં આશિષ શેલારે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ મુંબઈ ભાજપ પ્રમુખ પદ પરથી રાજીનામું આપવા માંગે છે. પદ પરથી ખસી જવાને કારણે ભાજપને મુંબઈ એકમ માટે પ્રમુખ શોધવા પડ્યા. અમિત સાટમની નિમણૂકની જાહેરાત મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણ અને મહેસૂલ મંત્રી ચંદ્રશેખર બાવનકુલેની હાજરીમાં મુંબઈ સ્થિત ભાજપના કેન્દ્રીય કાર્યાલયમાં કરવામાં આવી હતી.
આશિષ શેલાર હાલમાં મહાયુતિ સરકારમાં મંત્રી છે. તેમણે નવ વર્ષ સુધી મુંબઈ એકમનું નેતૃત્વ કર્યું. 2017ની BMC ચૂંટણીમાં તેમણે પાર્ટીને 31 થી 82 બેઠકો સુધી પહોંચાડી. સાટમની નિમણૂકનું સ્વાગત કરતા તેમણે ટ્વીટ કર્યું,’કોંકણના વતની અને સાચા મુંબઈકર અમિત સાટમને મુંબઈ ભાજપ પ્રમુખ બનવા બદલ અભિનંદન.’ આ ફેરફારને BMC ચૂંટણી માટેની રણનીતિને મજબૂત બનાવવાનો એક ભાગ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
અમિત સાટમ કોણ છે?
અમિત ભાસ્કર સાટમ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના નેતા છે. તેઓ હાલમાં મુંબઈ ભાજપના પ્રમુખ છે અને સતત ત્રીજી વખત (2014, 2019, 2024) અંધેરી પશ્ચિમ વિધાનસભા મતવિસ્તારથી ધારાસભ્ય છે. તેમનો જન્મ 15 ઓગસ્ટ 1976 ના રોજ મુંબઈના એક મરાઠી પરિવારમાં થયો હતો. તેઓ શ્રી શ્રી રવિશંકરના અનુયાયી છે અને સામાજિક કાર્યમાં સક્રિય છે.
શિક્ષણ
મે 2000 માં મહાત્મા ગાંધી મિશનના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝ એન્ડ રિસર્ચ (MGMIMSR), નવી મુંબઈમાંથી મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝ પૂર્ણ કરી. 1998 માં મીઠીબાઈ કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ, વિલે પાર્લેમાંથી રાજકીય વિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્ત્ર સાથે કલામાં સ્નાતક થયા છે.
કોર્પોરેટ અનુભવ
ટાટા ટેલિસર્વિસિસ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડ (અગાઉ હ્યુજીસ ટેલિ.કોમ) માં સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ હતા. માનવ સંસાધન કાર્યો જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પણ કામ કર્યું. શ્રી શ્રી રવિશંકરથી પ્રેરિત થઈને, જાન્યુઆરી 2004 માં કોર્પોરેટ નોકરી છોડી દીધી અને પૂર્ણ-સમય રાજકારણમાં જોડાયા.
રાજકારણમાં કેવી રીતે શરૂઆત કરી?
મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી સ્વર્ગસ્થ શ્રી ગોપીનાથ મુંડેના કાર્યકારી સહાયક તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ અંબોલી વિધાનસભામાં ભાજપના પ્રમુખ તરીકે કામ કર્યું. જૂન 2008 થી ઓક્ટોબર 2010 સુધી મુંબઈ પ્રદેશ માટે ભાજપ યુવા પાંખના મહાસચિવ હતા.
– ડિસેમ્બર 2010 થી સપ્ટેમ્બર 2013 સુધી મુંબઈ માટે ભાજપ યુવા પાંખના પ્રમુખ તરીકે કામ કર્યું.
– ફેબ્રુઆરી 2012 થી વોર્ડ 62 માટે મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર તરીકે ચૂંટાયા.
– તેઓ 2014 માં ભાજપ વતી અંધેરી પશ્ચિમથી ચૂંટણી જીતીને પહેલી વાર વિધાનસભા પહોંચ્યા. ત્યારથી, તેઓ સતત ત્રણ વખત ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે.