તેજસ્વીએ ચિરાગ પાસવાનને લગ્ન કરવાની સલાહ આપી

બિહારના અરરિયામાં આરજેડી નેતા તેજસ્વી યાદવે કેન્દ્રીય મંત્રી ચિરાગ પાસવાન પર કહ્યું કે તે કોઈ ખાસ વ્યક્તિના હનુમાન છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે જનતાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થાય. ચિરાગ પાસવાન આજની વાત નથી, કે જનતા તેમના વિશે પૂછતી નથી. આજે લોકશાહીની હત્યા થઈ રહી છે. બંધારણને બચાવી શકાય છે. અમે ચિરાગ પાસવાન પર ટિપ્પણી કરવા માંગતા નથી, પરંતુ અમે ચોક્કસપણે તેમને સલાહ આપવા માંગીએ છીએ કે તે અમારા મોટા ભાઈ છે, શક્ય તેટલી વહેલી તકે લગ્ન કરી લો.

તેજસ્વી યાદવના આ નિવેદનનો જવાબ આપતા લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આ વાત મને પણ લાગુ પડે છે. આ પછી રાહુલ ગાંધીએ હસતાં હસતાં કહ્યું કે તેમના પિતા (લાલુ યાદવ) સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે. રાહુલ ગાંધીનું આ નિવેદન સાંભળીને ત્યાં હાજર બધા હસવા લાગ્યા.

કોંગ્રેસના નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી હાલમાં બિહારમાં મતદાતા અધિકાર પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. આ પ્રચાર દરમિયાન રાષ્ટ્રીય જનતા દળના નેતા તેજસ્વી યાદવ પણ તેમની સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. મહાગઠબંધનના નેતાઓએ રવિવારે અરરિયા જિલ્લામાં એક સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન તેજસ્વી યાદવે લોક જનશક્તિ પાર્ટીના નેતા ચિરાગ પાસવાનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેજસ્વી યાદવે કહ્યું કે હવે ચિરાગ પાસવાને લગ્ન કરી લેવા જોઈએ.

