ગ્રેટર નોઈડા: પત્નીને જીવતી સળગાવી દેનાર વિપિનનું એન્કાઉન્ટર

ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રેટર નોઈડામાં પોલીસે વિપિનને મારી નાખ્યો જેણે તેની પત્નીને તેની માતા સાથે જીવતી સળગાવી દીધી. આ એન્કાઉન્ટર ત્યારે થયું જ્યારે પોલીસ તેને હત્યામાં વપરાયેલ કેમિકલ મેળવવા માટે ગુનાના સ્થળે લઈ જઈ રહી હતી. સિરસા ચાર રસ્તા પાસે, વિપિને કારમાંથી કૂદી પડવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ સાથે, તેણે સુરક્ષા કર્મચારીઓની પિસ્તોલ છીનવીને ભાગવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. ત્યારબાદ પોલીસે તેનો એન્કાઉન્ટર કર્યો.
Greater Noida, Uttar Pradesh: On Vipin Bhati's encounter, ADCP Greater Noida Sudhir Kumar says, "On August 21, Police received information that a man, along with his family members, had murdered his wife. Acting on this information, the police registered a case under relevant… pic.twitter.com/Ha2ciCvwXx
આ દરમિયાન, કાસનાના SHOએ તેને પગમાં ગોળી મારી દીધી. આ કારણે તે ઘાયલ થયો, જેના કારણે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. ત્યાં, જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેને તેની પત્નીની હત્યા કરવાનો અને આ ઘટનાને અંજામ આપવાનો અફસોસ છે, ત્યારે તેણે સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કર્યો કે તેને કોઈ અફસોસ નથી. તેણે કહ્યું, “મને કોઈ અફસોસ નથી. મેં તેને મારી નથી. તે જાતે જ મરી ગઈ. પતિ-પત્ની વચ્ચે ઘણીવાર ઝઘડા થાય છે. આ ખૂબ જ સામાન્ય બાબત છે.
Watch: Police shot Vipin Bhati in the leg during an encounter near Sirsa Chowk, Greater Noida. Vipin Bhati, accused of killing his wife by setting her on fire, was attempting to escape custody and tried to snatch a police weapon
(Video: Police PRO) https://t.co/E4vg2PK13K pic.twitter.com/T0YQA0Ovod
પિતાએ આરોપીઓને ફાંસી આપવાની માંગ કરી હતી
વિપિનના પોલીસ સાથેના એન્કાઉન્ટર પછી, જ્યારે મૃતક નિક્કીના પિતા અને પરિવાર સાથે વાત કરવામાં આવી, ત્યારે તેઓએ આરોપીઓને ફાંસી આપવાની માંગ કરી. નિક્કીના પિતાએ કહ્યું કે ફક્ત પગમાં ગોળી મારવાથી કામ નહીં ચાલે. આરોપીઓને ફાંસી આપવી જોઈએ. જેમ તેઓએ અમારી પુત્રીની હત્યા કરી, તેમ ચારેયને મૃત્યુદંડની સજા આપવી જોઈએ અને તેમના ઘર પર બુલડોઝર ચલાવવું જોઈએ.
વિપિને તેણીને જીવતી સળગાવીને મારી નાખી હતી
મૃતક નિક્કીની સાસુ અને તેના પતિ વિપિને 21 ઓગસ્ટના રોજ તેણીને જીવતી સળગાવીને મારી નાખી હતી. આ કિસ્સામાં, નિક્કીનો પરિવાર તેમની પુત્રીને ન્યાય મેળવવા માટે વિરોધ કરી રહ્યો છે. હવે તેઓએ માંગ કરી છે કે આરોપીઓને ફાંસી આપવામાં આવે અને તેમના ઘર પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવે. નિક્કીની બહેન કંચન પણ નિક્કી જેવા જ પરિવારના બે ભાઈઓ સાથે લગ્ન કરી ચૂકી હતી. કંચને વિપિન વિશે જણાવ્યું હતું કે તેનું ઘણી બીજી છોકરીઓ સાથે અફેર હતું. આ કારણે, વિપિન અને નિક્કી વચ્ચે પહેલા ઝઘડા થતા હતા.