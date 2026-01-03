છત્તીસગઢમાં 12 નક્સલીઓનો ખાતમો, સુકમામાં એન્કાઉન્ટર

છત્તીસગઢના સુકમામાં નક્સલવાદ સામે સુરક્ષા દળોને મોટી સફળતા મળી છે. સુરક્ષા દળોએ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન એન્કાઉન્ટરમાં ૧૨ નક્સલીઓને ઠાર માર્યા છે. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન સુરક્ષા દળોએ AK-47 અને INSAS રાઇફલ્સ સહિત અનેક હથિયારો જપ્ત કર્યા. સુકમાના કિસ્તારામ વિસ્તારમાં એક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જે દરમિયાન સુરક્ષા દળોએ નક્સલીઓનો સામનો કર્યો હતો, જેના કારણે એક કલાક સુધી એન્કાઉન્ટર ચાલ્યું હતું.

નોંધનીય છે કે સુરક્ષા દળોએ ૪૦ વર્ષીય વેટ્ટી મુકા ઉર્ફે મંગડુને પણ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર માર્યો હતો, જેના પર ₹8 લાખનું ઈનામ હતું. મંગડુ કોન્ટા એરિયા કમિટીમાં સક્રિય હતો અને તેના સાથીઓ સાથે જંગલમાં છુપાયેલો હતો. પોલીસ અધિક્ષક (SP) કિરણ ચવ્હાણને એક બાતમીદાર પાસેથી જંગલમાં તેની હાજરી વિશે માહિતી મળી હતી, અને આ માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરીને, DRG ટીમને સુકમા મોકલવામાં આવી હતી. વહેલી સવારે, ટીમ જંગલમાં પહોંચી અને નક્સલીઓને શોધવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ નક્સલીઓએ સુરક્ષા દળો પર ગોળીબાર કર્યો.

માંગડુ અને તેના સાથીઓ સુરક્ષા દળો સાથે એક કલાક સુધી ચાલેલી અથડામણમાં રોકાયેલા હતા, જેમાં માંગડુ અને તેના સાથીઓ બંને માર્યા ગયા હતા. માંગડુ સુકમા જિલ્લાના ગોગુડા ગામનો રહેવાસી હતો અને ઘણા વર્ષોથી નક્સલી સંગઠન સાથે સંકળાયેલો હતો. તે નક્સલી સંગઠનની કોન્ટા એરિયા કમિટીનો સેક્રેટરી હતો. માંગડુ પાસે AK-47 રાઇફલ હતી, અને રાજ્ય સરકારે તેના માથા પર ₹8 લાખનું ઇનામ રાખ્યું હતું. સુરક્ષા દળો ઘણા સમયથી તેને શોધી રહ્યા હતા, અને આજે તેઓ સફળ થયા.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR