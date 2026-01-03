ચાર વર્ષની માસૂમ સાથે બળાત્કાર બાદ હત્યાઃ આરોપીનું ત્રણ કલાકમાં એન્કાઉન્ટર

બુલંદશહેર: જિલ્લાના સિકંદરાબાદ વિસ્તારમાં ચાર વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે બળાત્કાર અને હત્યાની હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. જોકે પોલીસે માત્ર ત્રણ કલાકની અંદર જ એન્કાઉન્ટર દરમિયાન આરોપીઓને પકડી લીધા છે. માસૂમ સાથે દરિંદગી કરનાર બે આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી છે, જેમને એન્કાઉન્ટર દરમિયાન ગોળી પણ વાગી છે. બંને આરોપીઓની ઓળખ રાજુ અને વીરા કશ્યપ તરીકે થઈ છે. તેઓ હાલ ઘાયલ હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. બંને આરોપીઓ લખીમપુર અને બલરામપુરના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ સાંજથી માસૂમ બાળકી ગુમ હતી. ઘણી શોધખોળ બાદ તેના ઘરના પાછળથી તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

બળાત્કાર બાદ આરોપીઓ ફરાર

બુલંદશહેર પોલીસે ચાર વર્ષની માસૂમ સાથે બળાત્કાર બાદ હત્યા કરનાર બે આરોપીઓને એન્કાઉન્ટર પછી ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓએ મકાનમાલિકની ચાર વર્ષની દીકરી સાથે પહેલા દુષ્કર્મ કર્યું અને પછી તેને ખેતરમાં ફેંકી દઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. બાળકીના પિતાએ સિકંદરાબાદ થાણામાં ફરિયાદ નોંધાવી, જેના બાદ પોલીસ તાત્કાલિક સક્રિય થઈ અને તપાસ શરૂ કરી. પિતાએ તેમના મકાનમાં ભાડે રહેતા બે યુવકો પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી. આ ઘટના બાદ આરોપીઓ કાંવરા રોડ પર આવેલી એક નિર્માણાધીન કોલોનીમાં છુપાયા હતા.

પોલીસે એન્કાઉન્ટરમાં કરી ધરપકડ

આરોપીઓની શોધ દરમિયાન પોલીસની ત્રણ ટીમોએ વિસ્તારને ઘેરી લીધો હતો. આ દરમિયાન આરોપીઓએ પોલીસ પર ફાયરિંગ કર્યો હતો. જવાબી કાર્યવાહીમાં પોલીસે પણ ગોળીબાર કર્યો, જેમાં બંને બદમાશોના પગમાં ગોળી વાગી. ત્યાર બાદ પોલીસે બંને આરોપીઓને ધરપકડ કરી લીધી હતી.

પ્રારંભિક પૂછપરછમાં આરોપીઓએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો છે. ફરિયાદ નોંધાયા પછી માત્ર ત્રણ કલાકની અંદર પોલીસે બંને આરોપીઓને પકડી લીધા. હાલ બંને આરોપીઓ ઘાયલ હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

