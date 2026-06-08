કર્ણાટકમાં ઓનલાઈન ગેમિંગના વિવાદમાં પુત્રએ પિતા અને બહેનની કરી હત્યા

કર્ણાટકના કોપ્પલ જિલ્લામાં વિદ્યાર્થીએ કથિત રીતે તેના પિતા અને મોટી બહેનને છરીના ઘા મારીને હત્યા કરી હતી, જ્યારે તેની માતાને ગંભીર ઇજા પહોંચાડી હતી. આ ઘટના બાદ આરોપીએ પોતાના પર પણ હુમલો કર્યો હતો. પોલીસ ઓનલાઈન ગેમિંગ પર સંભવિત કૌટુંબિક વિવાદની તપાસ કરી રહી છે.
કર્ણાટકના કોપ્પલ જિલ્લામાંથી એક દુ:ખદ અને આઘાતજનક ઘટના સામે આવી છે. બીજા વર્ષના પ્રિ-યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીએ કથિત રીતે તેના પિતા અને મોટી બહેનને છરીના ઘા મારીને હત્યા કરી હતી, જ્યારે તેની માતાને ગંભીર ઇજા પહોંચાડી હતી. આ ઘટના બાદ આરોપી વિદ્યાર્થીએ પણ પોતાને ગળામાં છરી મારી દીધી હતી. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ હતી. પોલીસનું કહેવું છે કે પ્રારંભિક તપાસમાં ઓનલાઈન ગેમિંગ પર કૌટુંબિક વિવાદ હોવાનું જણાય છે, જોકે વાસ્તવિક કારણ હજુ તપાસ હેઠળ છે.
શું ઓનલાઈન ગેમિંગને લઈને ઘરમાં તણાવ હતો?
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના શનિવારે રાત્રે ગંગાવતી તાલુકાના હોસા અયોધ્યા ગામમાં બની હતી. મૃતકોની ઓળખ 45 વર્ષીય વેંકટનાયડુ અને તેમની 19 વર્ષની પુત્રી પ્રગતિ તરીકે થઈ છે. વેંકટનાયડુ વ્યવસાયે રસોઈયા હતા. ઘાયલ માતા, સૌજન્ય, બલ્લારીની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું પરિવાર વિદ્યાર્થીના વધુ પડતા ઓનલાઈન ગેમિંગનો વિરોધ કરી રહ્યો હતો અને તેના કારણે વિવાદ થયો હશે. જોકે, પોલીસે જણાવ્યું છે કે કોઈ નિષ્કર્ષ કાઢવો હજુ વહેલો છે.
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે રાત્રે રાત્રિભોજન પછી પરિવારના સભ્યો એક રૂમમાં સૂતા હતા, જ્યારે વેંકટનાયડુના માતાપિતા બીજા રૂમમાં હતા. રાત્રે લગભગ 10:30 વાગ્યે, પરિવારના રૂમમાંથી ચીસો સંભળાઈ. જ્યારે લાંબા સમય સુધી દરવાજો ન ખુલ્યો, ત્યારે પરિવારના સભ્યો અને પડોશીઓએ દરવાજો તોડી નાખ્યો. રૂમની અંદરનું દ્રશ્ય જોઈને બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. વેંકટનાયડુ, તેમની પત્ની અને પુત્રી લોહીથી લથપથ પડેલા હતા. પ્રગતિનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું, જ્યારે પિતાને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમનું પણ સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું.
પોલીસનું કહેવું છે કે સગીર વિદ્યાર્થીએ કથિત રીતે તેના પિતા, માતા અને બહેન પર એક જ છરી વડે હુમલો કર્યો હતો. આ પછી તેણે તેની ગરદન કાપવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો.આરોપી વિદ્યાર્થી અને તેની માતા બંને હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપી કાયદાના સંઘર્ષમાં સગીર છે.આ મામલાની જુવેનાઈલ જસ્ટિસ એક્ટ હેઠળ તપાસ કરવામાં આવશે.
પોલીસ દરેક એંગલથી તપાસ કરી રહી છે…
ગંગાવતી ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. કોપ્પલના પોલીસ અધિક્ષક રામ એલ અરસિદ્દીએ કહ્યું કે આ ઘટના પાછળનું સાચું કારણ હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી. પોલીસ પરિવારના મોબાઈલ ફોન, ઓનલાઈન એક્ટિવિટી અને નજીકના લોકોની પૂછપરછ કરી રહી છે. તપાસ અધિકારીઓ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે આ ઘટના અચાનક ગુસ્સામાં બની હતી કે પછી તેની પાછળ કોઈ અન્ય કારણ હતું.
શું ઓનલાઈન વ્યસનમાં વધારો હવે પરિવારો માટે ખતરો બની રહ્યો છે?
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ઓનલાઈન ગેમિંગ અને યુવાનોના માનસિક તણાવને લઈને ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. ઘણા સંશોધનોએ સતત કહ્યું છે કે અતિશય ઑનલાઇન ગેમિંગ બાળકો અને યુવાનોના વર્તન પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. જો કે દરેક ઘટના માટે એકલા ગેમિંગને જવાબદાર ઠેરવી ન શકાય, પરંતુ પરિવારોમાં વધી રહેલો તણાવ ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે. હાલ પોલીસ દરેક પાસાઓથી કેસની તપાસ કરી રહી છે.