‘ગર્વ હૈ’ એથ્લીટ પ્રજ્ઞાનંધ : નોર્વે ચેસમાં ચેમ્પિયન બનનારા પ્રથમ ભારતીય

અમદાવાદ: અદાણી સ્પોર્ટ્સલાઈનના “ગર્વ હૈ” એથ્લીટ પ્રજ્ઞાનંધાએ ઓસ્લોમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ નોર્વે ચેસમાં પ્રથમ ભારતીય ચેમ્પિયન બનીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ૨૦ વર્ષીય આ ગ્રાન્ડમાસ્ટરે વિશ્વના નંબર ૧ મેગ્નસ કાર્લસન, વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન ગુકેશ ડી, અલીરેઝા ફિરોઝા, વેસ્લી સો અને વિન્સેન્ટ કીમરની હરોળથી આગળ રહીને અંતિમ સ્થાન મેળવ્યું છે. આ દરમિયાન, તેમણે કાર્લસનને બે વાર પરાજીત કર્યા છે અને ગુકેશ પર એક મહત્વપૂર્ણ ક્લાસિકલ વિજય મેળવી ચેસની સૌથી પ્રખ્યાત ટ્રોફી જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા છે.
ટાઇટલ માટેની દાવેદારીમાં અંતિમ રાઉન્ડમાં પ્રવેશતા પ્રજ્ઞાનંધાએ આર્માગેડન ટાઈબ્રેકમાં જીત મેળવતા પહેલા સાથી ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર અર્જુન એરિગાઈસીને ડ્રો પર અટકાવવાના કારણે અન્ય પરિણામો સાથે મળીને સ્ટેન્ડિંગમાં ટોચ પર પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરીને ભારતીય ચેસ માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ વિજય હાંસલ કર્યો છે.
અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ પ્રજ્ઞાનંદને નોર્વે ચેસ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બનવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. તેમણે પ્રજ્ઞાનંદની આ સિદ્ધિને ચેસની દુનિયામાં સહનશીલતા, બુદ્ધિ અને સ્વભાવની અંતિમ કસોટીઓમાંની એક ગણાવી હતી. પ્રજ્ઞાનંદની ચેસની કારકિર્દીની યાત્રા અને તેના અસાધારણ કમિટમેન્ટને શરૂઆતમાં જ પારખનારા ગૌતમ અદાણીએ અદાણી સ્પોર્ટ્સલાઇનના “ગર્વ હૈ”ની પહેલ દ્વારા તેમને સહાયકની ભૂમિકાના રુપમાં સમર્થન આપ્યું હતું. તેમણે યુવા ગ્રાન્ડમાસ્ટરના નિર્ભય, રમત કેન્દ્રિત અભિગમ અને ઊંડાણપૂર્વકની ભારતીય ભાવનાની પ્રશંસા કરી હતી. ગૌતમ અદાણીએ કહ્યું કે યુવા ભારતના આત્મવિશ્વાસનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પ્રજ્ઞાનંદની સિદ્ધિ પર સમગ્ર રાષ્ટ્ર ખૂબ ગર્વ અનુભવે છે.
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના ડિરેક્ટર પ્રણવ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે, “ઓસ્લોમાં પ્રજ્ઞાનંદે જે કંઈ ઉપ્લબ્ધિ હાંસલ કરી છે તેનું અમોને ખૂબ ગૌરવ છે. તેઓ ભારતીય ચેસ અને ભારતીય રમતગમતના ક્ષેત્રમાં મોટી છલાંગ ભરવાની દીશામાં આગળ વધશે અને તેમની યાત્રા દેશભરના અસંખ્ય યુવા-યુવતીઓને ચેસ રમવા અને આત્મવિશ્વાસ સાથે તેમના સપનાઓને આગળ વધારવા માટે પ્રેરણા આપશે. તેમણે પ્રજ્ઞાનંધા આવનારા વર્ષોમાં સતત પ્રાપ્ત કરે તેવી શુભેચ્છા પાઠવી છે.”
“ચેસના વિમ્બલ્ડન” તરીકે વ્યાપકપણે ઓળખાતી નોર્વે ચેસ પ્રતિવર્ષ રમતના ઘણા ઉચ્ચ ક્રમાંકિત ખેલાડીઓને એકસાથે લાવે છે. આ વર્ષની એડિશન તાજેતરના ઇતિહાસમાં સૌથી મજબૂત હતી. જેમાં બહુવિધ વિશ્વ-ટાઇટલ દાવેદારો અને રમતના કેટલાક સૌથી સફળ ગ્રાન્ડમાસ્ટરનો સમાવેશ થાય છે.