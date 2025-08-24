ચેતેશ્વર પુજારાએ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી

રાહુલ દ્રવિડ પછી ભારતીય ક્રિકેટમાં પોતાને સ્થાપિત કરનાર ચેતેશ્વર પૂજારાનું નામ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાશે. તેમણે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે પોતાની કારકિર્દીમાં 100 થી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમી છે. તેમણે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશી મેદાનોમાં પણ પોતાનું કૌશલ્ય બતાવ્યું છે. તેમણે માત્ર પોતાના બેટથી ઘણી મેચો બચાવી નથી પણ તેમને જીતવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે 100 થી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમી ચૂકેલા ચેતેશ્વર પૂજારાને BCCI તરફથી કેટલું પેન્શન મળશે? ચાલો તમને એ પણ જણાવીએ કે BCCIનો પેન્શન પ્લાન શું છે…

 

પુજારાએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી

ભારતના ચેતેશ્વર પૂજારાએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે પોતાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર દ્વારા પોતાના નિર્ણયની માહિતી આપી છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતના ત્રીજા નંબરના ખેલાડીએ પુષ્ટિ આપી છે કે તે ભારતીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો છે. તે છેલ્લે ભારત માટે 2023 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ની ફાઇનલમાં રમ્યો હતો અને ત્યારથી તેને અવગણવામાં આવ્યો છે કારણ કે ભારતીય ટીમ તેના અને અજિંક્ય રહાણે જેવા ખેલાડીઓથી આગળ વધી ગઈ છે.

પૂજારાએ X પરની પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે ભારતીય જર્સી પહેરીને, રાષ્ટ્રગીત ગાતી અને જ્યારે પણ હું મેદાન પર પગ મૂકું છું ત્યારે મારું શ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયાસ કરું છું – તેનો ખરેખર અર્થ શું છે તે શબ્દોમાં વર્ણવવું અશક્ય છે. પરંતુ જેમ તેઓ કહે છે, બધી સારી વસ્તુઓનો અંત આવવો જ જોઈએ, અને અપાર કૃતજ્ઞતા સાથે મેં ભારતીય ક્રિકેટના તમામ સ્વરૂપોમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તમારા બધાના પ્રેમ અને સમર્થન બદલ આભાર!

