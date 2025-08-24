VIDEO : યાત્રા દરમિયાન એક વ્યક્તિ રાહુલ ગાંધીને KISS કરી અને ભાગી ગયો

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી બિહારમાં મતદાર અધિકાર યાત્રા પર નીકળ્યા છે. તેમની સાથે આરજેડીના તેજસ્વી યાદવ પણ ઈન્ડિયા બ્લોકના તમામ નેતાઓ સાથે હાજર છે. 24 ઓગસ્ટના રોજ, જ્યારે રાહુલ ગાંધી અરરિયા જવા રવાના થયા, ત્યારે તેઓ બાઇક ચલાવી રહ્યા હતા. તેમની સાથે બાઇક સવારોની ભીડ હતી. આ દરમિયાન, એક વ્યક્તિ સુરક્ષા ઘેરો તોડીને રાહુલ ગાંધી પાસે પહોંચ્યો અને તેમને ચુંબન કર્યું અને ભાગી ગયો.
भाई ने तो मोहब्बत की दुकान का सिर्फ़ उद्घाटन ही तो किया है।
मुहब्बत की दुकान खोलने वाले ब्रांड एंबेसेडर पप्पू राहुल गांधी को बिहार का एक युवक मोहब्बत का पैगाम ही तो देकर जा रहा था!!
पता नहीं क्यों राहुल गांधी के बॉडीगार्ड उसे मार रहे हैं?? 😕 pic.twitter.com/oCj48hgj1t
વાયરલ વીડિયોમાં, જોઈ શકાય છે કે રાહુલ ગાંધી બુલેટ ચલાવી રહ્યા છે, બિહાર કોંગ્રેસના નેતાઓ તેમની સાથે બેઠા છે. તેજસ્વી યાદવ તેમની બાજુમાં ચાલી રહેલી બીજી બુલેટ પર સવારી કરી રહ્યા છે અને રાહુલ ગાંધીના સુરક્ષા કર્મચારી તેમની પાછળ બેઠા છે. આ દરમિયાન, એક જગ્યાએ એક વ્યક્તિ તક મળતાં રાહુલ ગાંધીની નજીક પહોંચી ગયો.
છોકરો રાહુલ ગાંધી પાસે પહોંચ્યો અને તેને પકડી લીધો. રાહુલ ગાંધી પણ રોકાયા. છોકરાએ તેને ગળે લગાવ્યો અને ચુંબન કર્યું. ત્યાં સુધીમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ ત્યાં પહોંચી ગયા અને તે વ્યક્તિને ખેંચીને દૂર લઈ ગયા અને તેને થપ્પડ પણ મારી દીધી. આ પછી સુરક્ષા કર્મચારીઓ સક્રિય થઈ ગયા. તેમણે રાહુલ ગાંધી સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા લોકોને દૂર કર્યા. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
તમને જણાવી દઈએ કે યાત્રા રવિવારે અરરિયા પહોંચી છે. અહીંથી રાહુલ ગાંધી સાંજે દિલ્હી જવા રવાના થશે. સોમવારે યાત્રા રોકી દેવામાં આવી છે, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ મંગળવારે આ યાત્રામાં જોડાવાના છે. આજે રાહુલ ગાંધીની આ યાત્રાનો આઠમો દિવસ છે અને તેમાં તેજસ્વી યાદવ, મુકેશ સાહની, સીપીઆઈ(એમએલ) નેતા દીપાંકર ભટ્ટાચાર્ય અને કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ સામેલ છે.