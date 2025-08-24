દેશભરમાં એરટેલ સેવાઓ ફરી એકવાર ઠપ થઈ ગઈ છે. લોકો વોઇસ કોલ કરી શકતા નથી કે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. ઘરોમાં લગાવેલા બ્રોડબેન્ડ પણ અચાનક કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું, જેના કારણે લોકોને કામ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં વપરાશકર્તાઓ આ ઠપ થવાથી પ્રભાવિત થયા છે. હજારો ગ્રાહકોએ કોલિંગ અને ઇન્ટરનેટ સેવાઓમાં સમસ્યાઓની ફરિયાદ કરી છે. ઘણા ગ્રાહકોએ કોલ ડ્રોપ, સિગ્નલ સમસ્યાઓ અને સંપૂર્ણ નેટવર્ક બ્લેકઆઉટની ફરિયાદ પણ કરી છે. એક અઠવાડિયામાં આ બીજી વખત છે જ્યારે એરટેલની સેવાઓ ઠપ થઈ ગઈ છે.
ડાઉનડિટેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે કનેક્ટિવિટી સમસ્યાઓના અહેવાલો સવારે 10:44 વાગ્યે શરૂ થયા હતા અને બપોરે 12:14 વાગ્યે ટોચ પર પહોંચ્યા હતા, જેના કારણે 7,000 થી વધુ વપરાશકર્તાઓ કોલ કરી શકતા નથી અથવા ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. જેમ આપણે કહ્યું હતું, એક અઠવાડિયામાં આ બીજી વખત છે જ્યારે એરટેલની સેવા ઠપ થઈ છે. અગાઉ 19 ઓગસ્ટના રોજ, સમગ્ર ભારતમાં 3,500 થી વધુ વપરાશકર્તાઓને આવી જ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.