‘કાલા હિરન’ ના પ્રોડ્યુસરે કેમેરા સામે સલમાન ખાનની લીગલ નોટિસ ફાડી નાખી

સલમાન ખાનના જીવનના સૌથી વિવાદાસ્પદ પ્રકરણ એટલે કે વર્ષ 1998 ના કાળિયાર શિકાર મામલા પર બની રહેલી ફિલ્મ ‘કાલા હિરન’ ને લઈને વિવાદ હવે ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. આ ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર અમિત જાનીએ સલમાન ખાનની લીગલ ટીમ તરફથી મોકલવામાં આવેલી કાનૂની નોટિસનો જે આક્રમક રીતે જવાબ આપ્યો છે, તેણે સમગ્ર ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી અને સોશિયલ મીડિયા પર સનસનાટી મચાવી દીધી છે. અમિત જાનીએ માત્ર જાહેરમાં આ કાનૂની નોટિસની નકલને ફાડી જ નથી નાખી, પરંતુ એક વીડિયો જાહેર કરીને સલમાન ખાનના સમર્થકો પર ગંભીર આક્ષેપો પણ કર્યા છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો શેર કરીને લગાવ્યા સનસનીખેજ આક્ષેપ
પ્રોડ્યુસર અમિત જાનીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક સત્તાવાર વીડિયો શેર કરીને આ સમગ્ર ઘટનાની વિગતો આપી છે. વીડિયોમાં તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે જ્યારથી આ ફિલ્મ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત થઈ છે, ત્યારથી જ તેમને સતત ફોન અને મેસેજ આવી રહ્યા છે. આ ફોન કરનારા લોકો પોતાને સલમાન ખાનના કથિત સપોર્ટર્સ ગણાવી રહ્યા છે. આટલું જ નહીં, અમિત જાનીએ વધુ એક ચોંકાવનારો દાવો કરતા કહ્યું કે તેમને અંડરવર્લ્ડની કુખ્યાત ‘ડી-કંપની’ (D-Company) સાથે જોડાયેલો એક ધમકીભર્યો મેસેજ પણ મળ્યો છે. જો કે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેઓ પોતે આ મેસેજની સત્યતા અથવા તેની પાછળ રહેલા અસલી ચહેરાઓની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી શકતા નથી.
પ્રોડ્યુસરે વીડિયોના માધ્યમથી પોતાની સુરક્ષા અંગે ભારે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે, “આવી ગંભીર સ્થિતિમાં મારે પહેલા સલમાન ખાનની લીગલ નોટિસનો જવાબ આપવો જોઈએ કે પછી મને મળી રહેલી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ સામે લડવું જોઈએ?” તેમણે જણાવ્યું કે છેલ્લા 36 કલાકની અંદર જ તેમને ડઝનબંધ ધમકીભર્યા મેસેજ મળી ચૂક્યા છે, જેમાં તેમને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તેઓ ભૂલેચૂકે પણ મુંબઈમાં પગ ન મૂકે.
કેમેરા સામે સલમાન ખાનની નોટિસ ફાડી નાખી
વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં પ્રોડ્યુસર અમિત જાનીનો ગુસ્સો સાફ જોઈ શકાય છે. કેમેરાની બિલકુલ સામે કાનૂની નોટિસના કાગળો ફાડતા તેમણે કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે, “આ ફાટેલા કાગળના ટુકડા જ સલમાન ખાનની લીગલ ટીમને મારો અંતિમ અને આખરી જવાબ છે.” તેમણે બે ટૂંક શબ્દોમાં સંભળાવી દીધું કે તેઓ આ પ્રકારની કોઈ પણ ધમકીઓ, દબાણ કે દાદાગીરી સામે ઝૂકવાના નથી. તેઓ આવી હરકતોથી ડરશે નહીં અને પોતાના આ મહત્વાકાંક્ષી ફિલ્મ પ્રોજેક્ટથી એક ડગલું પણ પાછળ નહીં હટે.