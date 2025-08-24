રાહુલ ગાંધી પછી હવે રાજ ઠાકરેના ચૂંટણી પંચ પર સનસનાટીભર્યા આરોપ

બિહાર ચૂંટણી પહેલા મત ચોરી અને નકલી મતદાર યાદીનો મુદ્દો ચર્ચામાં છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી બિહારમાં મતદાર અધિકાર પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS) ના પ્રમુખ રાજ ઠાકરેએ આરોપ લગાવ્યો છે કે છેલ્લા 10 વર્ષથી મત ચોરી ચાલી રહી છે અને ચૂંટણી પંચે આ મામલાની તપાસ કરવી જોઈતી હતી.
મેં મત ચોરીના મુદ્દા પર વિપક્ષી નેતાઓ સાથે વાત કરી: રાજ ઠાકરે
રાજ ઠાકરેએ કહ્યું કે છેલ્લા 10 વર્ષથી મત ચોરી ચાલી રહી છે અને તેઓ 2016 થી આ મુદ્દા પર વાત કરી રહ્યા છે. તેઓ શરદ પવાર, સોનિયા ગાંધી અને મમતા બેનર્જી જેવા વિપક્ષી નેતાઓને પણ મળ્યા છે. રાજ ઠાકરેએ કહ્યું કે ચૂંટણી પંચે આ મામલાની તપાસ કરવી જોઈતી હતી, પરંતુ તે જાણી જોઈને આ મામલાને દબાવી રહ્યું છે કારણ કે તેને ડર છે કે છેલ્લા 10 વર્ષની મત ચોરીનો પર્દાફાશ થશે.
અમારા ઉમેદવારના મત બીજે ક્યાંક ગયા: રાજ ઠાકરે
રાજ ઠાકરેએ તેમના પક્ષના કાર્યકરોને મતદાર યાદીની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવા વિનંતી કરી જેથી મત ચોરીનો પર્દાફાશ થઈ શકે. તમને જણાવી દઈએ કે 2024 માં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મનસે એક પણ બેઠક જીતી શકી ન હતી. ઠાકરેએ કહ્યું કે તેમના ઉમેદવારો હારી ગયા કારણ કે તેમને પડેલા મત ક્યારેય તેમના સુધી પહોંચ્યા નહીં.