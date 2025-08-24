‘બિગ બોસ 19’ આજથી શરૂ થશે

પ્રતીક્ષાનો અંત આવ્યો! ટીવીનો સૌથી પ્રિય રિયાલિટી શો ‘બિગ બોસ’ તેની 19મી સીઝન સાથે પાછો ફર્યો છે. આ શો આજે એટલે કે 24 ઓગસ્ટે પ્રીમિયર થવા જઈ રહ્યો છે. હંમેશની જેમ, આ વખતે પણ શોના હોસ્ટ અને બોલીવુડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન સ્પર્ધકોનો પરિચય કરાવશે અને દર્શકોને શો વિશે જણાવશે.
ક્યારે અને ક્યાં જોવું?
‘બિગ બોસ 19’નો ગ્રાન્ડ પ્રીમિયર આજે રાત્રે 9 વાગ્યે જિયોહોટસ્ટાર પર સ્ટ્રીમ થશે. ટીવી પર જોનારાઓ માટે, આ શો કલર્સ ચેનલ પર થોડો મોડો (10:30 વાગ્યે) ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે. પ્રીમિયર એપિસોડમાં, સલમાન ખાન પોતાની ખાસ શૈલી અને નૃત્યથી લોકોનું મનોરંજન કરશે.
આ વખતે કોણ કોણ જોઈ શકાય છે?
શો શરૂ થાય તે પહેલાં નિર્માતાઓએ ઘણા પ્રોમો રિલીઝ કર્યા છે, જેમાં નવા સ્પર્ધકોના સંકેતો આપવામાં આવ્યા છે. અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે પ્રખ્યાત કન્ટેન્ટ ક્રિએટર અને ડાન્સર અવેશ (અવેઝ દરબાર), તેની પાર્ટનર નગ્મા મિરાજકર, એક્ટર ગૌરવ ખન્ના, મ્યુઝિક કમ્પોઝર અમાલ મલિક, ટીવી એક્ટ્રેસ અશ્નૂર કૌર, પ્રભાવક અપૂર્વા મખીજા, ઝીશાન કાદરી, બસીર અલી, અભિષેક બજાજ, તાન્યા મિત્તલ, કુની જેમ્સ, દીનો ગિદાલમ વગેરેનો ભાગ બની શકે છે. શો