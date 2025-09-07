PM મોદી 9 સપ્ટેમ્બરે પંજાબની મુલાકાતે જશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પૂરગ્રસ્ત પંજાબની મુલાકાત લઈ શકે છે. તેમની મુલાકાત 9 સપ્ટેમ્બરે થઈ શકે છે અને તેઓ પંજાબના ગુરદાસપુરમાં પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ શકે છે. પંજાબમાં પૂરને કારણે મૃત્યુઆંક વધ્યો છે. પંજાબ સરકારે તાજેતરના આંકડા જાહેર કર્યા છે, જે મુજબ પંજાબમાં અત્યાર સુધીમાં 46 લોકોના મોત થયા છે. અમૃતસર-હોશિયારપુરમાં દરેકના 7 મૃત્યુ નોંધાયા છે, જ્યારે પંજાબમાં અત્યાર સુધીમાં 3,87,013 લોકો પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે. પંજાબમાં અત્યાર સુધીમાં 1996 ગામો પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે. પૂર સંકટ દરમિયાન વહીવટીતંત્ર દ્વારા 22854 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 3 ગુમ છે.
તે જ સમયે, બોલિવૂડ અભિનેતા સલમાન ખાને પણ ભયંકર પૂર સામે ઝઝૂમી રહેલા પંજાબને મદદ કરવા માટે મદદનો હાથ લંબાવ્યો છે. તેમણે પૂરગ્રસ્ત ગામો માટે બે બોટ મોકલી છે. આમ આદમી પાર્ટીના મહાસચિવ દીપક બાલીએ આ માહિતી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થયા પછી સલમાન ખાન હુસૈનીવાલા સરહદના ઘણા ગામોને દત્તક લેશે. બાલીએ કહ્યું કે સલમાન ખાનનું ફાઉન્ડેશન બીઇંગ હ્યુમન હુસૈનીવાલા નજીકના ઘણા સરહદી ગામોને દત્તક લેશે અને ત્યાં રાહત અને પુનર્વસન કાર્યમાં મદદ કરશે. સલમાન ખાન દ્વારા દાનમાં આપવામાં આવેલી બે બોટ આજે જિલ્લા વહીવટીતંત્રને સોંપવામાં આવી છે.
અમૃતસર અને હોશિયારપુર જિલ્લામાં સૌથી વધુ વિનાશ થયો છે, જ્યાં 7-7 લોકોના મોત થયા છે. આ ઉપરાંત, અન્ય ઘણા જિલ્લાઓમાંથી પણ મૃત્યુ અને વિનાશના અહેવાલો આવી રહ્યા છે. સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 1,996 ગામો પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે. વહીવટીતંત્ર અને રાહત ટીમો દ્વારા સતત બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 22,854 લોકોને સલામત સ્થળોએ લઈ જવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 3 લોકો હજુ પણ ગુમ થયાના અહેવાલ છે. સેના, NDRF અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રની ટીમો દિવસ-રાત રાહત કાર્યમાં રોકાયેલી છે. હજારો લોકોને તેમના ઘર છોડીને કામચલાઉ શિબિરો અને શાળાઓમાં આશ્રય લેવાની ફરજ પડી છે. લોકો દિવસ-રાત એ આશામાં જીવી રહ્યા છે કે પરિસ્થિતિ ટૂંક સમયમાં સામાન્ય થઈ જશે અને તેઓ તેમના ઘરે પાછા ફરી શકશે.