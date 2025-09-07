ટ્રમ્પ ડેમેજ કંટ્રોલમાં, PM મોદીએ પણ મિત્રતાનો હાથ લંબાવ્યો

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી અને તેમને પોતાના મિત્ર અને મહાન વડા પ્રધાન કહ્યા. પીએમ મોદીએ પણ ટ્રમ્પના આ નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપી અને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિનો આભાર માન્યો અને ભારત-અમેરિકા વૈશ્વિક ભાગીદારો ગણાવ્યા. પીએમ મોદીએ તેમની પોસ્ટમાં કહ્યું કે તેઓ ટ્રમ્પની લાગણીઓ અને સંબંધોના સકારાત્મક મૂલ્યાંકનની ખૂબ પ્રશંસા કરે છે અને સંપૂર્ણ પ્રતિક્રિયા આપે છે. તેમણે લખ્યું કે ભારત અને અમેરિકા સકારાત્મક અને ભવિષ્યલક્ષી વ્યાપક અને વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ધરાવે છે.
ભારતનું વલણ સંતુલિત રહ્યું
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ભારત પર 50% ટેરિફ લાદ્યો ત્યારથી, ભારતે ખૂબ જ સંતુલિત અને પરિપક્વ વલણ અપનાવ્યું છે. ભારતે ટ્રમ્પના વિવાદાસ્પદ અને ક્યારેક કઠોર નિવેદનો પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી નથી, પરંતુ મૌન અને તર્કના આધારે પોતાનું સ્થાન સ્પષ્ટ કર્યું છે. વડાપ્રધાન મોદીએ સંવેદનશીલતા અને સંયમ દર્શાવતા નિવેદનો પણ આપ્યા, જે તથ્યપૂર્ણ અને શાંતિપૂર્ણ હતા. ભારતનું વલણ એવું રહ્યું છે કે અમેરિકા સાથે તેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તેની સ્વતંત્ર વિદેશ નીતિ અને વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતા જાળવી રાખવી પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે.
ભારત એક મજબૂત ભાગીદાર છે
વૈશ્વિક પરિદ્રશ્યમાં, ભારત ચીન અને અમેરિકા બંને વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ચીન ઇચ્છે છે કે ભારત તેની સાથે જોડાઈને પોતાનો પ્રાદેશિક પ્રભાવ વધારે, જ્યારે અમેરિકા ભારતને એક મજબૂત ભાગીદાર તરીકે જુએ છે. યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ અને યુએસ એમ્બેસીએ સપ્ટેમ્બર મહિનાને ભારત-અમેરિકા સંબંધોને વધુ સુધારવાનો મહિનો જાહેર કર્યો અને લોકોને આ પહેલને સમર્થન આપવા હાકલ કરી. આ પગલાને બંને દેશો વચ્ચે સંપર્ક વધારવા અને સકારાત્મક વાતાવરણ બનાવવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવ્યું.