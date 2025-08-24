બિગ બોસના સ્ટેજ પર સલમાનનો ધમાકેદાર ડાન્સ

ટીવીના સૌથી વિવાદાસ્પદ અને રિયાલિટી શો ‘બિગ બોસ 19’ ની રાહ હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે. આ શો આવતીકાલે એટલે કે 24 ઓગસ્ટથી પ્રીમિયર થવા જઈ રહ્યો છે. આ શોની પહેલી ઝલક બધાની સામે આવી ગઈ છે. તે જ સમયે, હવે તેના પ્રોમોએ ચાહકોનો ઉત્સાહ ઘણો વધારી દીધો છે. સ્ટેજ પર પરફોર્મ કરતા કેટલાક સ્પર્ધકોની ક્લિપ્સ વાયરલ થઈ છે, જ્યારે હવે બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનનો એક પ્રોમો પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે.

તમને જણાવી દઈએ કે શોના પ્રીમિયર પહેલા, નિર્માતાઓ દ્વારા સલમાન ખાનના ડાન્સ પરફોર્મન્સનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં, દબંગ સુપરસ્ટાર સ્ટેજ પર જોરદાર ડાન્સ કરતો જોવા મળે છે.

સલમાન ખાને જોરદાર ડાન્સ કર્યો

Jio Hotstar એ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ X પર બિગ બોસ 19 શોનો લેટેસ્ટ વીડિયો શેર કર્યો છે. જેમાં અભિનેતા સલમાન ખાન બિગ બોસના સેટ પર જોરદાર ડાન્સ કરતો જોવા મળે છે. સલમાનના ડાન્સ મૂવ્સ અદ્ભુત છે. સલમાન ખાન 17-18 વર્ષમાં પહેલીવાર પોતાની ફિલ્મ ‘હર દિલ જો પ્યાર કરેગા’ના ગીત પર ડાન્સ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. ભાઈજાનનો આ વીડિયો જોયા પછી યુઝર્સે તેના પર પોતાની પ્રતિક્રિયા પણ આપી છે.

