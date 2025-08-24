‘એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી’ પર ભાજપનો પ્રચાર તેજ

ભાજપે હવે ‘એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી’ પર પોતાનો પ્રચાર તેજ કર્યો છે. JPC આગામી સત્રમાં આ અંગેનો પોતાનો અહેવાલ પણ રજૂ કરશે અને તે જ સત્રમાં સરકાર 129મો બંધારણ સુધારો બિલ લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે, પરંતુ હાલમાં સૌથી મોટો પડકાર બે તૃતીયાંશ બહુમતીનો અભાવ છે. આ જ કારણ છે કે ભાજપ હવે સમાજના વિવિધ વર્ગો સુધી પહોંચી રહી છે અને આ વિચારને રાષ્ટ્રીય હિતનો મુદ્દો બનાવીને વિપક્ષના વિરોધને નબળો પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આજે દિલ્હીમાં વેપારી વર્ગ સાથે એક મોટી બેઠકમાં, પક્ષના નેતાઓએ તેના આર્થિક ફાયદાઓની ગણતરી કરી.
ભાજપે શનિવારે દિલ્હીમાં વેપારી સમુદાય સાથે બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં પક્ષના નેતાઓએ કહ્યું હતું કે જો લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ એકસાથે યોજાય તો દેશને મોટો આર્થિક લાભ મળશે. ચૂંટણી ખર્ચમાં હજારો કરોડ રૂપિયા બચશે. વારંવાર આચારસંહિતા લાગુ થવાને કારણે વિકાસ કાર્યોમાં આવતી અડચણ દૂર થશે. ભાજપના નેતાઓએ દાવો કર્યો હતો કે આ પગલાથી GDP માં 1 થી 1.5 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
‘એક દેશ, એક ચૂંટણીનો શું ફાયદો થશે?
- ચૂંટણી ખર્ચમાં હજારો કરોડની બચત.
- વારંવાર આચારસંહિતાથી મુક્તિ.
- વિકાસ કાર્યમાં સાતત્ય.
- GDP માં 11.5% નો અંદાજિત વધારો.
ભાજપે આજની બેઠકમાં આ મુદ્દા પર ભાર મૂક્યો હતો કે આનાથી વેપારીઓને સ્થિર વ્યાપાર વાતાવરણ મળશે. વારંવાર ચૂંટણીઓને કારણે વેપારીઓના કામમાં પણ અવરોધ આવે છે. પરંતુ આ મહત્વાકાંક્ષી યોજનાના માર્ગમાં રાજકીય પડકારો ઓછા નથી. સરકાર સંસદના આગામી સત્રમાં 129મો બંધારણ સુધારો બિલ રજૂ કરવા જઈ રહી છે. તેને પસાર કરાવવા માટે, બંને ગૃહોમાં બે તૃતીયાંશ બહુમતી જરૂરી છે, જે હાલમાં ભાજપ અને NDA પાસે નથી. આ જ કારણ છે કે બિલને સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ એટલે કે JPC ને મોકલવામાં આવ્યું છે. વિપક્ષનું કહેવું છે કે આ પ્રસ્તાવ બંધારણ અને સંઘીય માળખાની ભાવના વિરુદ્ધ છે. પંજાબ સરકારે તેને સ્પષ્ટપણે રાજ્યોની સ્વાયત્તતા પર હુમલો ગણાવ્યો છે.