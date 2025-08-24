મેડ-ઇન-ઇન્ડિયાને લઈને PM મોદીએ મોટી જાહેરાત કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા અને વિકાસ કાર્ય વિશે ઘણી વાતો શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે દેશની પહેલી મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર ચિપ 2025 ના અંત સુધીમાં બજારમાં ઉપલબ્ધ થશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સરકાર મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા 6G નેટવર્ક વિકસાવવા તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. પીએમ મોદીએ આર્થિક સુધારા કાર્યક્રમોને દેશની જરૂરિયાત અને તેમની સરકારના વિશ્વાસ તરીકે વર્ણવ્યા. તેમણે કહ્યું કે આજના ભારતમાં સુધારા અને પરિવર્તન દ્વારા વિશ્વ અર્થતંત્રને વેગ આપવાની શક્તિ છે.
पहले की सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझाकर रखा। उनकी सोच चुनाव से आगे सोचने की ही नहीं थी।
2014 के बाद भारत ने अपनी approach बदली।
इसलिए हमने अपना पूरा 5G stack देश में ही विकसित किया।
हमने Made In India 5G बनाया भी और सबसे तेजी से देशभर में पहुंचाया भी।
પીએમ મોદીએ 15 ઓગસ્ટના રોજ લાલ કિલ્લા પરથી દિવાળી સુધીમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) સુધારા લાગુ કરવાના પોતાના વચનનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે છેલ્લા દાયકાના આર્થિક સુધારાઓ અને નવી પહેલોનું પરિણામ એ છે કે ભારતનું અર્થતંત્ર મજબૂત જમીન પર ઊભું છે. ભારત વિશ્વનું સૌથી ઝડપથી વિકસતું અર્થતંત્ર છે અને ટૂંક સમયમાં વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનશે.
आज भारत दुनिया की fastest growing major economy है।
हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी economy बनने वाले हैं।
Expert कह रहे हैं कि दुनिया की growth में भारत का contribution बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है।
– पीएम श्री @narendramodi
પીએમ મોદી આજે સાંજે નવી દિલ્હીમાં એક મીડિયા હાઉસ કોન્ફરન્સમાં એક સત્રને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, “આ પરિષદનો સમય ખૂબ જ યોગ્ય છે. હું તેની પ્રશંસા કરું છું. મેં લાલ કિલ્લા પરથી આગામી પેઢીના સુધારાઓ વિશે વાત કરી હતી. આ મંચ તેને વધુ વિસ્તૃત કરી રહ્યું છે.” મોદીએ કહ્યું કે સ્વતંત્રતા દિવસના એક અઠવાડિયામાં શું થયું તે તમે બધાએ જોયું હશે. તેમણે કહ્યું કે વિશ્વના વિકાસમાં ભારતનું યોગદાન ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં 20 ટકાના સ્તરે પહોંચવાનું છે. ભારતીય અર્થતંત્રની આ મજબૂતી અને વૃદ્ધિ એક દાયકામાં ભારતીય અર્થતંત્રમાં કરવામાં આવેલા સુધારાઓનું પરિણામ છે. આને કારણે, આપણા મેક્રોઇકોનોમિક સૂચકાંકો મજબૂત છે.