ત્રિપુરામાં સસ્પેન્સનો અંત, માણિક સાહા બનશે મુખ્યમંત્રી

માણિક સાહા ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી તરીકે ફરી ચૂંટાયા છે. સોમવારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં તેમને વિધાનમંડળ પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. સાહાના નામનો પ્રસ્તાવ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રતિમા ભૌમિકે રાખ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીની રેસમાં ભૌમિકનું નામ પણ ચાલી રહ્યું હતું. માણિક સાહાનો સીએમ તરીકેનો આ સતત બીજો કાર્યકાળ હશે. ભાજપે 60 સભ્યોની વિધાનસભામાં 32 બેઠકો જીતીને સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી હતી, જ્યારે તેના સહયોગી, ઈન્ડિજિનસ પીપલ્સ ફ્રન્ટ ઑફ ત્રિપુરા (IPFT) એ એક બેઠક જીતી હતી. રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે 16 ફેબ્રુઆરીએ મતદાન થયું હતું અને પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ચૂંટણી પરિણામો બાદ ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી માણિક સાહાએ રાજ્યપાલને પોતાની સરકારનું રાજીનામું સુપરત કર્યું હતું. આ પછી ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રીના નામને લઈને ભાજપમાં મંથન શરૂ થઈ ગયું.

Tripura | Manik Saha has been elected as legislative party leader by BJP MLAs. He will be the CM of the state.

સીએમના નામને લઈને દિલ્હીમાં મહત્વની બેઠક યોજાઈ

રવિવારે દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહના નિવાસસ્થાને બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમા અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓની બેઠક પણ યોજાઈ હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રતિમા ભૌમિકના નામ પર પણ ચર્ચા થઈ હતી, પરંતુ કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સાહાની તરફેણમાં રહ્યું હતું. સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા રાજ્ય મંત્રી ભૌમિક ધાનપુર વિધાનસભા બેઠક પરથી સરળતાથી જીતી ગયા છે.

My sincere gratitude to all for electing me as the leader of legislature party.

Under the guidance of Hon’ble PM Shri @narendramodi ji, we shall work together to build ‘Unnata Tripura, Shrestha Tripura’ & ensure the welfare of all sections of people.@blsanthosh pic.twitter.com/UC0IrV3QOA

— Prof.(Dr.) Manik Saha (@DrManikSaha2) March 6, 2023