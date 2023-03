ભારે ગરમીની સંભાવના વચ્ચે PM મોદીની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​તેમના નિવાસસ્થાને આગામી ઉનાળા પહેલા ગરમ હવામાન માટે તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. પીએમઓ અનુસાર પીએમ મોદીને ચોમાસાની આગાહી, રવિ પાક પર અસર, મેડિકલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની તૈયારી, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, હોસ્પિટલોમાં અગ્નિ સલામતીના પગલાં અને જંગલની આગને પહોંચી વળવા માટેની તૈયારીઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી.

PM Modi stresses the need for detailed fire audits of all hospitals. He was also updated on various efforts underway across the country to prepare for disasters related to heat and mitigation measures in place: PMO pic.twitter.com/KM8S7ZUTCu

— ANI (@ANI) March 6, 2023