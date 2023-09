ઈસરોએ માહિતી આપી છે કે તેના સૂર્ય મિશન આદિત્ય એલ1 એ આજે ​​સફળતાપૂર્વક ભ્રમણકક્ષા બદલી છે. ઈસરોએ રવિવારે સવારે લગભગ 11.45 વાગ્યે પહેલું પૃથ્વી બાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું જેની મદદથી આદિત્ય એલ1 એ તેની ભ્રમણકક્ષા બદલી. હવે આદિત્ય L1 પૃથ્વીથી 22,459 કિલોમીટર દૂર છે અને હવે આગામી દાવપેચ 5 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ કરવામાં આવશે. આ પહેલા શનિવારે ISROએ PSLV C57 લોન્ચ વ્હીકલથી આદિત્ય L1 સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું હતું. આ પ્રક્ષેપણ આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા સ્થિત સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી થયું હતું. ચંદ્રયાન-3ની જેમ આ મિશન પહેલા પૃથ્વીની આસપાસ ફરશે અને પછી તે ઝડપથી સૂર્ય તરફ ઉડાન ભરશે.

Aditya-L1 Mission:

The satellite is healthy and operating nominally.

The first Earth-bound maneuvre (EBN#1) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru. The new orbit attained is 245km x 22459 km.

The next maneuvre (EBN#2) is scheduled for September 5, 2023, around 03:00… pic.twitter.com/sYxFzJF5Oq

— ISRO (@isro) September 3, 2023