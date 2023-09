એશિયા કપ 2023: ભારતને લાગ્યો મોટો ઝટકો, જસપ્રીત બુમરાહ અચાનક મુંબઈ પરત ફર્યો

એશિયા કપ રમી રહેલી ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. વાસ્તવમાં ભારતીય ટીમનો ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ કોલંબોથી મુંબઈ આવ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, જસપ્રીત બુમરાહ પોતાના અંગત કારણોસર ભારત પરત ફર્યો છે. જો કે, જસપ્રિત બુમરાહના કોલંબોથી અચાનક મુંબઈ પરત ફરવાનું કારણ શું છે તે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે જણાવવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ ફાસ્ટ બોલરનું ભારત પરત ફરવું રોહિત શર્માની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ તેમજ ચાહકો માટે એક મોટો ફટકો માનવામાં આવે છે.

Jasprit Bumrah has left for Mumbai today from Colombo for personal reasons. Seen here in the same flight with @Gurnamcricket #AsiaCup2023

— Debasis Sen (@debasissen) September 3, 2023