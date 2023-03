વન રેન્ક વન પેન્શન પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રને પેન્શનરોને ત્રણ હપ્તામાં ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો

વન રેન્ક વન પેન્શન પર સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્વનો નિર્ણય સંભળાવ્યો છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે કેન્દ્ર સરકારને ઝટકો આપતાં ચાર હપ્તામાં એરિયર્સ ચૂકવવાની માંગને ફગાવી દીધી છે. ઉપરાંત, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રને પેન્શનરોને ત્રણ હપ્તામાં ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટે વન રેન્ક વન પેન્શન અંગે આદેશ જારી કરી દીધો છે, પરંતુ સરકારે કોઈ નક્કર પ્રસ્તાવ આપ્યો ન હતો. હવે સરકાર કહે છે કે એક જ સમયે ચૂકવણી કરવી મુશ્કેલ છે અને અદાલતને ચાર હપ્તામાં ચૂકવણી કરવાનું કહ્યું, જેને મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીવાય ચંદ્રચુડની બેન્ચે સ્વીકાર્યું ન હતું, અને ત્રણ હપ્તામાં ચૂકવણી કરવાનો નિર્દેશ કર્યો હતો. કેન્દ્રએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે 10-11 લાખ પેન્શનધારકોનું એરિયર્સ આ વર્ષે 31 ઓગસ્ટ, 30 નવેમ્બર અને આવતા વર્ષે 28 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે આનાથી ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓના પેન્શનની સમાનતા પર કોઈ અસર નહીં થાય.

Supreme Court directs Centre to pay arrears to eligible family pensioners & gallantry winners of armed forces as per One Rank One Pension Scheme by 30th April 2023, eligible pensioners above 70 years by 30th June 2023 & rest of the eligible pensioners in equal instalments on or… https://t.co/a6X6WwD1ex pic.twitter.com/QWUUk6TlmQ

— ANI (@ANI) March 20, 2023