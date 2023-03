જાપાનના PMએ G7 બેઠક માટે વડાપ્રધાન મોદીને આમંત્રિત કર્યા

જાપાનના વડા પ્રધાન ફ્યુમિયો કિશિદાએ નવી દિલ્હીમાં હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે વડા પ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન બંને દેશોના નેતાઓ વચ્ચે ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી. બેઠક બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે ક્રિટિકલ ટેક્નોલોજી, ડિજિટલ સહિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ. લોજિસ્ટિક્સ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, સ્ટીલ, MSME જેવા ક્ષેત્રોમાં બંને દેશો વચ્ચે સહકાર વધારવા પર પણ ચર્ચા થઈ હતી. પ્રવાસન વિનિમય તરીકે 2023ની ઉજવણી. જાપાનના વડા પ્રધાને મે મહિનામાં યોજાનારી G7 બેઠકમાં હાજરી આપવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું.

Will announce on Indian soil new vision on Free and Open Indo-Pacific: Japan PM Kishida Read @ANI Story | https://t.co/DwuNyn7A3Q

#JapanPMKishida pic.twitter.com/5xpV10Ho3U — ANI Digital (@ani_digital) March 20, 2023



બેઠક બાદ બંને દેશોના નેતાઓએ શું કહ્યું

વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ભારત અને જાપાનની વહેંચાયેલ લોકતાંત્રિક મૂલ્યો અને કાયદાના શાસન પર આધારિત વિશેષ વ્યૂહાત્મક અને વૈશ્વિક ભાગીદારી છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે તેઓ અને પીએમ કિશિદા તાજેતરના સમયમાં ઘણી વખત મળ્યા છે અને દરેક વખતે તેઓ સકારાત્મક ઉર્જા અનુભવે છે. જાપાનના પીએમ સાથેની આજની મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવાની દૃષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

જાપાનના વડા પ્રધાન કિશિદાએ કહ્યું કે તેમણે વડા પ્રધાન મોદીને G7 હિરોશિમા સમિટમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપ્યું છે અને તેમણે આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે. કિશિદાએ કહ્યું કે બંને દેશો કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા અને ઉર્જા ક્ષેત્રમાં સહયોગ વધારવા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે. ભારત સાથેના અમારા વધતા આર્થિક સહયોગથી માત્ર ભારતને જ ફાયદો થશે નહીં પરંતુ જાપાનમાં આર્થિક વૃદ્ધિ પણ થશે. જાપાન આગામી પાંચ વર્ષમાં ભારતમાં પાંચ ટ્રિલિયન યેનનું રોકાણ કરશે. આ પહેલા સોમવારે સવારે જાપાનના વડાપ્રધાન દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. જાપાનના વડાપ્રધાનની મુલાકાતનો હેતુ ભારત અને જાપાન વચ્ચે સંરક્ષણ, વેપાર, રોકાણ અને ઉચ્ચ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવાનો છે. Fumio કિશિદા અને વડા પ્રધાન મોદીએ ભારતની અધ્યક્ષતામાં G20 અને જાપાનની અધ્યક્ષતામાં G7 ની બેઠકોની પ્રાથમિકતાઓ અંગે ચર્ચા કરી હતી.

#WATCH | I will announce my new plan on Free and Open Indo-Pacific (FOIP) at a lecture event hosted by ICWA. It gives me great pleasure to be able to unveil my new vision on the soil of India which is our indispensable partner in realising FOIP: Japanese PM Fumio Kishida pic.twitter.com/6Htwr1pqGq — ANI (@ANI) March 20, 2023

ચીનના પડકારનો સામનો કરવા પર ધ્યાન આપો

વડા પ્રધાન મોદીને મળ્યા પછી, તેઓ એક થિંક ટેન્ક ઇવેન્ટમાં પણ હાજરી આપશે, જ્યાં તેઓ તેમના સંબોધનમાં મુક્ત ઈન્ડો-પેસિફિક પ્રદેશ માટેની તેમની યોજનાઓનું અનાવરણ કરશે. જણાવી દઈએ કે હિંદ પ્રશાંત મહાસાગર ક્ષેત્રમાં ચીન સતત પોતાની તાકાત વધારી રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે ભારત, જાપાન, અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ ક્વોડ બનાવીને ચીનના પડકારનો સામનો કરવાની યોજના બનાવી છે. તેઓ કિશિદા મુક્ત હિંદ પ્રશાંત મહાસાગર ક્ષેત્ર માટે ભારતની વધતી ભૂમિકા અંગે પણ તેમના મંતવ્યો આપશે. મુક્ત હિંદ પ્રશાંત મહાસાગર ક્ષેત્ર માટે ભારત અને જાપાન વચ્ચે પેટ્રોલિંગ વધારવા, દરિયાઈ કાયદાઓનું પાલન કરવાની ક્ષમતા વધારવા, સાયબર સુરક્ષા, ડિજિટલ અને ગ્રીન એનર્જી સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

I formally invited PM Modi to G7 Hiroshima Summit and on the spot my invitation was immediately accepted: Japanese PM Fumion Kishida in Delhi pic.twitter.com/nIpwEdvMIx — ANI (@ANI) March 20, 2023

બંને દેશો વચ્ચે સતત સહકાર વધી રહ્યો છે

તમને જણાવી દઈએ કે ભારત અને જાપાન સતત ચીનના વધતા પડકારનો સામનો કરી રહ્યા છે. લદ્દાખ અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં LAC પર ચીન આક્રમક વલણ અપનાવી રહ્યું છે. તે જ સમયે, ચીન સેનકાકુ ટાપુઓ પર પણ તેની સત્તાનો દાવો કરે છે, જેના માટે તેનો જાપાન સાથે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. ભારત અને જાપાન વચ્ચે વધતા સહકારનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને જાપાનના વડાપ્રધાન ફ્યુમિયો કિશિદા વર્ષ 2022માં ત્રણ વખત મળ્યા હતા. વર્ષ 2023માં પણ બંને નેતાઓ ત્રણ વખત મળશે. જેમાં G20, G7 અને Quadની બેઠક સામેલ છે.

પીએમ મોદીને મળ્યા બાદ થિંક ટેન્ક કાર્યક્રમમાં પોતાનું સંબોધન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે જાપાન યુક્રેન વિરુદ્ધ રશિયાના આક્રમણની સખત નિંદા કરે છે અને તેને ક્યારેય ઓળખશે નહીં. પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને પણ કહ્યું હતું કે આજનો યુગ યુદ્ધનો નથી. જાપાન વિશ્વમાં ગમે ત્યાં યથાસ્થિતિમાં એકપક્ષીય ફેરફારોનો વિરોધ કરે છે. યુક્રેન સામે રશિયાની આક્રમકતા આપણને શાંતિની સુરક્ષા માટેના સૌથી મૂળભૂત પડકારનો સામનો કરવા દબાણ કરે છે.

That is why we have taken this initiative. India-Japan Special Strategic and Global Partnership is based on our mutual democratic values and respect for rule of law on international platforms: PM Narendra Modi pic.twitter.com/Ukn8G1LDLK — ANI (@ANI) March 20, 2023

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, 2016માં ભૂતપૂર્વ PM શિન્ઝો આબેએ ફ્રી એન્ડ ઓપન ઈન્ડો પેસિફિક (FOIP) નામનું વિઝન આપ્યું હતું. જાપાન FOIP માટે સહયોગ વિસ્તારશે. જાપાનના પીએમ ફ્યુમિયો કિશિદાએ કહ્યું કે હું માનું છું કે આ વિઝન વિવિધ દેશોના અવાજો દ્વારા પોષાય છે જેને અમારા FOIP તરીકે દર્શાવી શકાય છે. આંતરરાષ્ટ્રિય સમુદાયને વિભાજન અને મુકાબલો કરવાને બદલે સહકાર તરફ લઈ જવાના ધ્યેય તરફ આ પહેલા કરતાં વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહ્યું છે. બદલાતા વર્તમાન સંજોગોને જોતા તેમણે કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં સત્તા પરિવર્તનનું સંતુલન નાટકીય રીતે બદલાઈ રહ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય એવા યુગમાં પ્રવેશ્યો છે જેમાં સહકાર અને વિભાજન ગૂંચવણભરી રીતે જોડાયેલા છે.